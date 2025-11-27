Celestica выпустила JBOD-массив SD6300 на 108 накопителей для ИИ-платформ

Компания Celestica анонсировала JBOD-массив SD6300 высокой плотности, ориентированный на инфраструктуры гиперскейлеров, платформы ИИ и пр. Новинка может применяться для формирования озер данных, объектных хранилищ, долгосрочного (холодного) хранения и архивирования информации.

Устройство выполнено в форм-факторе 4U. Допускается установка до 108 двухпортовых накопителей стандартов LFF/SFF в конфигурации 104 × SAS-3 и 4 × SAS-4. Таким образом, могут монтировать как традиционные HDD, так и высокопроизводительные SSD. Это обеспечивает более высокую общую производительность на операциях чтения и записи, что важно при решении задач, которым требуется интенсивный обмен данными.

JBOD-массив SD6300 имеет глубину 1125 мм (включая систему управления кабелями), что, как утверждает Celestica, позволяет максимально эффективно использовать имеющееся пространство в дата-центрах. Отмечается, что на сегодняшний день новинка является наиболее компактным решением в своём классе с поддержкой до 108 накопителей.

Устройство располагает четырьмя интерфейсами mini-SAS HD. За охлаждение отвечают двухроторные вентиляторные блоки с резервированием. Установлены два блока питания неназванной мощности.

Среди ключевых преимуществ продукта названы высокая плотность хранения в расчёте на стойку, сокращение капитальных и эксплуатационных расходов благодаря максимально эффективному использованию площади ЦОД, гибкость применения (подходит для широкого спектра задач) и удобство интеграции в IT-инфраструктуру.

