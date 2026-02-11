All-Flash СХД IBM FlashSystem 5600, 7600 и 9600 получили автономное ИИ-управление

IBM представила системы хранения данных FlashSystem класса All-Flash следующего поколения 5600, 7600 и 9600, которые, как утверждается, обеспечивают до 40 % большую эффективность обработки данных, ёмкость и производительность по сравнению с предыдущим поколением. Компания назвала выход сразу трёх новых систем самым значительным обновлением FlashSystem за последние шесть лет.

IBM сообщила, что расширяя существующие возможности FlashSystem с помощью агентного ИИ, она переосмысливает отказоустойчивость за счёт постоянной защиты, автономного анализа угроз и индивидуальных рекомендаций по восстановлению. Генеральный директор IBM Storage Сэм Вернер (Sam Werner) описывает новую FlashSystem как постоянно доступный интеллектуальный слой, использующий автономных ИИ-агентов для повышения производительности, безопасности и снижения затрат. Он отметил, что IBM позиционирует этот релиз как шаг к созданию СХД, которая будет служить стратегическим партнёром по ИИ для ИТ-руководителей, а не статическим хранилищем, требующим постоянного ручного контроля.

FlashSystems — это классические двухконтроллерные массивы, работающие под управлением ОС SAN Volume Controller и поддерживающие блочное хранение данных. В новых системах установлен флеш-накопитель пятого поколения FlashCore Module ёмкостью до 105,6 Тбайт, разработанный для обеспечения аппаратного ускорения обнаружения программ-вымогателей в реальном времени, сокращения объёма данных, аналитики и управления, с расширенной телеметрией и стабильно низкой задержкой.

Система FlashSystem 5600 ориентирована на организации, которым требуются функции корпоративного класса в компактном форм-факторе. Заявлена эффективная ёмкостью до 2,5 Пбайт, пропускная способность до 30 Гбайт/с и производительность до 2,6 млн IOPS (чтение 4K-блоками) в одном 1U-шасси. Узел включает два 12-ядерных Intel Xeon и 256 или 512 Гбайт RAM. Общее количество IO-портов не превышает 16: 10/25/40/100GbE с поддержкой iSCSI и NVMe/TCP или FC32/64 с NVMe/FC (такие же опции и у старших моделей). Система разработана для развёртывания в условиях ограниченного пространства, таких как периферийные узлы, удалённые офисы и небольшие ЦОД.

IBM FlashSystem 7600 предназначена для высокопроизводительных масштабируемых сред с растущими рабочими нагрузками, обеспечивает до 7,2 Пбайт эффективной ёмкости в одной системе форм-фактора 2U, 55 Гбайт/с и до 4,3 млн IOPS. 7600 предназначена для работы с большими виртуализированными средами, аналитическими платформами и консолидированными приложениями, требующими большей ёмкости и более быстрого отклика. Узел содержит два 16-ядерных AMD EPYC и 768 Гбайт или 1,5 Тбайт RAM.

IBM FlashSystem 9600 создана для критически важных операций, требующих экстремальной производительности и максимальной масштабируемости, обеспечивает до 11,8 Пбайт эффективной ёмкости в одной системе форм-фактора 2U, до 86 Гбайт/с и до 6,3 млн IOPS. Количество портов — до 32. Узлы включают два 48-ядерных AMD EPYC и 1,5 или 3 Тбайт RAM. Типичные сценарии использования системы включают основные банковские системы, ERP-платформы и приложения на основе ИИ, требующие скорости и расширенной безопасности. По данным компании, использование FlashSystem 9600 позволяет снизить эксплуатационные расходы на 57 % за счёт ИИ и консолидации по сравнению с предыдущим поколением.

IBM сообщила, что IBM FlashSystem уменьшает требуемый объём хранилища на 30–75 % в зависимости от модели за счёт оптимизированного размещения и консолидации по сравнению с предыдущим поколением. У FlashSystem 7600 и 9600 есть интерактивные светодиодные панели, позволяющие отслеживать состояние системы.

IBM также представила FlashSystem.ai, новый набор интеллектуальных сервисов обработки данных на основе ИИ, предназначенных для управления, мониторинга, диагностики и решения проблем на всём пути передачи данных. FlashSystem.ai обеспечивает бесперебойную работу в режиме самообслуживания, автоматизируя ручные и подверженные ошибкам задачи. Благодаря модели, обученной на десятках миллиардов точек данных, собранных с помощью расширенной телеметрии и многолетнего опыта реального работы с данными, платформа может выполнять тысячи автоматизированных решений в день, которые ранее требовали человеческого контроля.

Помимо автоматизации, IBM подчеркивает адаптивное поведение СХД. Функции агентного ИИ позволяют понимать шаблоны приложений в течение нескольких часов, объяснять свои рассуждения и учитывать отзывы администраторов для улучшения предложений с течением времени. В последних FlashSystem, по утверждению IBM, FlashSystem.ai может сократить время, затрачиваемое на документацию по аудиту и соответствию требованиям, вдвое благодаря объяснимым рассуждениям ИИ. Системы разработаны для проактивной настройки и интеллектуального размещения рабочих нагрузок, обеспечивая беспрепятственное перемещение данных между конфигурациями хранения, включая массивы сторонних производителей.

IBM также утверждает, что ее новый метод обнаружения угроз, обученный на десятках миллиардов точек телеметрических данных, может снизить количество ложных срабатываний до менее 1 %. Компания также заявила, что платформа, используя FlashCore, может обеспечить обнаружение программ-вымогателей и оповещение с помощью ИИ менее чем за 60 с, а также выполнить автономные действия по восстановлению на аппаратном уровне.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: