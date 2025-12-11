Катар создаёт национальную ИИ-компанию Qai по примеру ОАЭ и Саудовской Аравии

Катар создаёт собственную национальную компанию для разработки ИИ-технологий и инвестиций в ИИ-проекты. В этом страна присоединится к соседним ОАЭ и Саудовской Аравии, также вкладывающих в ИИ национальные ресурсы, сообщает Bloomberg. Структура, получившее имя Qai, станет дочерним подразделением Катарского инвестиционного управления (Qatar Investment Authority), активы которого составляют $524 млрд.

Предполагается, что новая компания будет инвестировать в инфраструктуру ИИ в самом Катаре, и по всему миру, а также предоставлять желающим доступ к HPC и набору связанных инструментов. Пока не уточняется, о каких инструментах идёт речь и сколько средств выделят новой компании. Главой Qai станет бывший член совета директоров Doha Venture Capital и сотрудник канцелярии премьер-министра страны. Он уже заявил, что компания займётся разработкой «надёжных» ИИ-систем.

Богатые углеводородами государства Персидского залива активно инвестируют во всевозможные технологии, пытаясь диверсифицировать источники доходов в своих экономиках. В последнее время они пользуются ажиотажем, связанным с ИИ-сервисами, стремясь заработать на чат-ботах, дата-центрах, полупроводниках и энергетике для обеспечения их работы. ОАЭ и Саудовская Аравия запустили многомиллиардные инвестиционные фонды для вложения средств в ИИ-стартапы и создали собственные организации, возглавляющие эти инициативы: G42 в ОАЭ и Humain в Саудовской Аравии.

Инвестиционный фонд Катара десятилетиями инвестировал в западные бизнесы и недвижимость от Нью-Йорка до Лондона, недавно средства выделили для нескольких стартапов из Кремниевой долины. В сентябре страна потратилась на поддержку Anthropic в рамках проекта по привлечению $13 млрд для финансирования ИИ-лаборатории.

По словам, сейчас необходимо предоставить инструменты для внедрения ИИ отдельным лицам, корпоративным и иным пользователям и обеспечить доверие к работе искусственного интеллекта. Помимо США и Китая очень немногим странам удалось создать собственные передовые ИИ-модели. Поэтому власти многих государств обеспокоены тем, что сложные ИИ-системы недостаточно «прозрачны» для понимания и контроля. Qai заявила, что не будет заниматься разработкой ИИ-моделей самостоятельно. Вместо этого будет вестись работа над оценкой и коммерциализацией ИИ и связанных технологий вроде ИИ-агентов.

Ближний Восток уже весьма привлекателен для ИИ-компаний, включая OpenAI и Microsoft, желающих использовать деньги и дешёвую энергию региона для организации своих вычислений. В ноябре США одобрили продажу десятков тысяч ИИ-ускорителей в ОАЭ (компании G42) и Саудовской Аравии (Humain), несмотря на опасения западных политиков, не желающих попадания технологий в Китай. Катару нужна будет лицензия, чтобы покупать наиболее современные чипы у компаний NVIDIA, AMD и др.

