AMD, Cisco и Humain развернут ИИ-инфраструктуру на 1 ГВт — первые 100 МВт с Instinct MI450 появятся в Саудовской Аравии

Компании AMD, Cisco и саудовская инвестиционная компания Humain, участвующая в комплексных ИИ-проектах, объявили о создании совместного предприятия. Ожидается, что оно поддержит укрепление позиций Саудовской Аравии в качестве ведущего поставщика ИИ-решений мирового класса для клиентов регионального и мирового уровней.

Совместное предприятие должно заработать в 2026 году. Партнёры рассчитывают объединить передовые ИИ ЦОД Humain и технологическими решениями AMD и Cisco, обеспечив современную вычислительную инфраструктуру с низкими капитальными затратами и эффективным энергопотреблением. Эксклюзивными технологическими партнёрами предприятия выступят AMD и Cisco, к 2030 году с помощью их продуктов и сервисов планируется обеспечить до 1 ГВт ИИ-инфраструктуры.

Компании уже объявили о реализации первой очереди проекта — пока мощностью на 100 МВт, в т.ч. включающую мощности современного дата-центра Humain, ИИ-ускорители AMD Instinct MI450 и инфраструктуру Cisco. Ранее в 2025 году Cisco и AMD объявили о совместной инициативе с Humain, направленной на строительство самой открытой, масштабируемой и экономически эффективной ИИ-инфраструктуры. Новый анонс дополняет планы созданием совместного предприятия для того, чтобы ускорить преобразования и предоставить экономическую инфраструктуру для поддержки использования ИИ заказчиками.

По словам главы AMD Лизы Су (Lisa Su), в рамках расширения сотрудничества в Саудовской Аравии также создаётся Центр передового опыта AMD (AMD Center of Excellence) для углубленной интеграции страны в ИИ-проекты. По данным Cisco, индекс готовности к развитию ИИ (AI Readiness Index) показывает, что, хотя 91 % организаций Саудовской Аравии готовятся к внедрению ИИ-агентов, только 29 % из них уже имеют доступ к значительным мощностям ИИ-ускорителей, что ещё раз подчёркивает острую потребность в современной инфраструктуре ЦОД.

Ожидается, что партнёрство не только обеспечит вычислительные мощности для масштабного внедрения ИИ, но и будет способствовать укреплению цифровой экономики страны. Это лишь один из многих проектов для Саудовской Аравии. В 2025 году сообщалось, что Oracle выделит $14 млрд на развитие ИИ и облака в стране, xAI ведёт с Humain переговоры о создании ИИ ЦОД там же, в августе появилась информация, что саудовская center3 потратит $10 млрд на ЦОД общей мощностью 1 ГВт.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: