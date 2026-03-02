Облако AWS пострадало от «удара объектов по ЦОД» в ОАЭ, приведшего к пожару

Зоны доступности mec1-az2 и mec1-az3 в регионе AWS ME-CENTRAL-1 в ОАЭ прекратили работу после того, как по дата-центру ударили «объекты». По данным AWS, объекты вызвали «искры и возгорание». Пожарные отключили сетевое электропитание и генераторы объекта для того, чтобы без помех погасить огонь. Сервисы EC2 и S3 отключены полностью, ещё 84 сервиса подвержены различным проблемам.

Зона mec1-az1 не пострадала. Тем, кто не использовал резервирование в нескольких зонах, компания рекомендует развернуть нагрузки из последних бэкапов в незатронутых зонах или регионах. Сообщается, что компания всё ещё ждёт разрешения для того, чтобы вновь подать питание, и как только получит его, будет обеспечено безопасное восстановление работы и связи.

Одновременно пострадала и зона доступности mes1-az2 региона ME-SOUTH-1 в Бахрейне. Компания сообщает о проблемах с питанием и сетевым подключением, но не уточняет причины сбоя. Всего проблемы затронули 66 сервисов. Остальные зоны региона не пострадали.

