Кризис в Красном море повлиял на проекты интернет-кабелей Google и Meta✴

Военно-политический кризис в регионе Красного моря негативно сказался на проектах кабельной инфраструктуры. По данным eWeek, пострадали проект самого протяжённого в мире кабеля Meta✴ 2Africa, системы Google Blue-Raman, India-Europe-Xpress (IAX), Sea-Me-We 6 и другие, оказавшиеся в зоне продолжающихся боевых действий.

Хотя Meta✴ уже объявила о завершении строительства базовой инфраструктуры 2Africa, eWeek утверждает, что участок на юге Красного моря всё ещё чересчур опасен для строительства. Отмечаются эксплуатационные проблемы, препятствия со стороны регуляторов и геополитические риски, которые и не думают идти на спад. Утверждается, что контролирующие часть региона хуситы в последние два года постоянно наносили ракетные удары, вынуждавшие суда обходить опасные зоны и лишая кабелеукладчики возможности работать.

Через Красное море проходит порядка 17 % мирового интернет-трафика, а также более 90 % цифровых коммуникаций между Европой и Азией. При этом ситуация не улучшается. В 2024 году в Красном море были повреждены четыре подводных кабеля (нарушено 25 % телеком-трафика между Европой, Азией и Африкой). Пару месяцев назад несколько кабелей были снова повреждены, из-за чего упало качество связи на Ближнем Востоке и в Азии. Весной был ещё один обрыв.

Столкнувшись с ростом рисков, техногиганты изучают прокладку дорогостоящих сухопутных альтернативных кабелей, позволяющих полностью обойти акваторию Красного моря, и покупку мощностей на других маршрутах. Задержки с реализацией проектов ограничивают развитие широкополосного интернета в регионе, и без того страдающего от недостаточно качественной связи. Утверждается, что в прокладку подводных кабелей в регионе Красного моря в 2000–2024 гг. инвестировали свыше $10 млрд более 30 телеком-компаний, поэтому каждый месяц задержки весьма чувствителен для них.

Важную роль играет и необходимость постоянного устранения обрывов. По словам экспертов, среднее время ремонта повреждённого кабеля составляет сегодня порядка 40 дней, но возможностей всё ещё недостаточно с учётом быстрого развития подводных ВОЛС. Согласно расчётам экспертов, в 2025–2027 гг. инвестиции только в новые подводные проекты достигнут около $13 млрд, тогда как парк судов растёт значительно медленнее, чем требуется.

По мере роста напряжённости всё активнее диверсифицируется создание устойчивых сетей, способных выдержать удары стихии или конфликты с сохранением функциональности. В eWeek утверждают, что вопрос не в том, «подвергнутся ли уязвимые места новому испытанию?», а в том, когда это случится и будет ли готова к этому глобальная Сеть. Об угрозе кабелям в Красном море TeleGeography сообщала почти два года назад — уже тогда под вопросом оказалась не только возможность прокладки новых цифровых маршрутов, но и обслуживания уже имеющихся в регионе кабелей.

