Google плетёт сети в Индийском океане: подводный интернет-кабель TalayLink свяжет Австралию и Таиланд

Google объявила о планах по строительству нового подводного кабеля TalayLink, соединяющего Австралию и Таиланд, который позволит «значительно увеличить дальность, надёжность и отказоустойчивость цифровой связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по всему миру».

В рамках проекта также намечено строительства новых коммуникационных хабов в Западной Австралии (Мандура, Mandurah) и Южном Таиланде. Хаб в Мандуре станет точкой выхода из Перта (Perth), где в настоящее время сходятся большинство существующих подводных кабелей в Западной Австралии. Мандура расположен примерно в 75 км к югу от центра Перта.

В Южном Таиланде находится известный перекрёсток подводных кабелей. В этом регионе Google сотрудничает с провайдером AIS. «Сочетание новой, разветвлённой подводной кабельной сети Google и высоконадёжных сервисов AIS по размещению оборудования обеспечит возможность цифровое инфраструктуре региона поддерживать стратегию страны в области ИИ», — отметил глава AIS.

Ключевым партнёром Google в прокладке нового подводного кабеля в Таиланде выступит International Gateway Company (IGC), дочерняя компания ALT Telecom PLC. ALT IGC управляет станцией выхода подводного кабеля на берег в Сатуне (Satun), на юго-западной оконечности Таиланда.

По словам Google, новые хабы меньше по размеру и потребляют меньше энергии, чем её традиционные ЦОД — они представляют собой «стратегические инвестиции, направленные на обеспечение региональной связи в будущем и ускорение предоставления услуг нового поколения благодаря трём основным функциям: кабельной коммутации, кешированию контента и колокации в одном месте».

Компания отметила, что TalayLink и коммуникационные хабы будут способствовать устойчивости работы сетей в Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии, а также в сочетании с её ранее анонсированными коммуникационными хабами на Мальдивах и острове Рождества обеспечат дальнейшее подключение через Индийский океан и далее, на Ближний Восток.

Генеральный секретарь Совета по инвестициям Таиланда (BOI) заявил, что TalayLink станет ключевым элементом цифровой инфраструктуры, повысив уровень связность и устойчивость связи Таиланда. Вместе с будущим регионом и ЦОД Google Cloud в Таиланде он позволит значительно расширить региональную сеть и вычислительные мощности страны.

Остров Рождества (Кристмас) в настоящее время является точкой приземления австралийско-сингапурского кабеля Vocus. Кабели Australia Connect Interlink и Bosun компании Google свяжут остров с Австралией после их запуска в 2027 году. Компания также недавно объявила о кабеле, соединяющем остров с Оманом, и о планах создания там хаба связи. Помимо трёх точек выхода на остров Рождества, компания планирует построить Азиаотско-Тихоокеанском регионе подводные кабели Australia Connect Interlink, Honomoana, Humboldt, Bulikula, Taihei, Proa, Echo/Bifrost, Dhivaru и Umoja.

