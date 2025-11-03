Vodafone проложит в Чёрном море новую кабельную систему Kardesa с высокой пропускной способностью, которая позволит создать новый цифровой коридор между Европой и Азией. ВОЛС получит посадочные станции на территории Болгарии, Грузии, Турции и Украины. Ожидается, что она увеличит многообразие цифровых маршрутов в регионе и обеспечит приток инвестиций в цифровую экономику стран — участниц.

Xtera заключила контракт на управление проектом и его реализацию, полная стоимость строительства и монтажа составит более €100 млн. Система Kardesa обеспечит в черноморском регионе дополнительную пропускную способность более 500 Тбит/с. Прокладка начнётся в Болгарии в 2027 году. Ранее сообщалось о похожем проекте Евросоюза стоимостью €45 млн, целью которого было снижение «интернет-зависимости» от России.

В обоих случаях предполагается соединение с транскаспийской ВОЛС Азербайджан–Казахстан с дальнейшим выходом к системам, идущим на восток. Кроме того, сейчас разрабатывается кабельный маршрут EXA Infrastructure и SOCAR Fiber, который свяжет Грецию, Грузию и Турцию. Впрочем, Россия и Казахстан тоже намерены проложить интернет-кабель по дну Каспийского моря. Также есть проект кабеля от России до Индийского океана, идущего через Казахстан и Иран.

Сейчас в Чёрном море, согласно Submarina Cable Map, действуют только три подводные ВОЛС: Caucasus Cable System между Грузией и Болгарией, KAFOS между Болгарией, Румынией и Турцией, а также кабель «Ростелекома» между Грузией и Россией.

