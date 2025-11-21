Google и Turkcell объединились для создания в Турции облачного региона и постройки первого ЦОД гиперскейл-класса

Google Cloud и Turkcell займутся совместным созданием облачного региона в Турции с тремя или более зонами доступности. В заявлении Google говорится, что инициатива будет реализована как часть 10-летнего плана компании, предусматривающего инвестиции в объёме $2 млрд в местную инфраструктуру. Turkcell поможет Google Cloud с инфраструктурой в стране, а сама будет перепродавать облачные сервисы. Представитель компании заявил Bloomberg, что речь идёт о первом в Турции дата-центре гиперскейл-класса.

В Turkcell рассчитывают, что мощности её ЦОД вырастут более чем вдвое к концу 2032 года, а выручка от дата-центров и облачных сервисов в долларовом эквиваленте за тот же период вырастет в шесть раз. К 2032 году инвестиции компании в дата-центры и облачные технологии составят около $1 млрд. Это поможет укрепить роль Турции в качестве регионального центра цифровых и ИИ-инноваций.

Ранее в 2025 году Turkcell получила финансирование на €100 млн ($112,5 млн) для расширения сети дата-центров. На своём сайте компания сообщает, что управляет восьмёркой основных ЦОД на четырёх рынках — в Текирдаге (Tekirdağ), Гебзе (Gebze), Анкаре (Ankara) и Измире (Izmir), общая площадь объектов составляет 122 тыс. м2, включая 32 тыс. м2 свободной площади, совокупная мощность составляет 41,5 МВт. На момент получения средств компания намеревалась увеличить сеть ЦОД ещё на 8,4 МВт к концу 2025 года.

Большинство ЦОД в Турции расположены неподалёку от Стамбула, в Анкаре есть небольшой второстепенный рынок. В стране действуют операторы Equinix, Sparkle, TurkNet и ComNet, а также другие компании. Активность проявляют не только компании американского и турецкого происхождения. Например, в июне 2025 года появилась информация, что принадлежащая китайской Alibaba турецкая Trendyol Group построит дата-центр на 48 МВт в Анкаре.

