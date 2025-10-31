Россия и Казахстан намерены проложить интернет-кабель по дну Каспийского моря

Представители Минцифры и властей Казахстана рассмотрят возможное строительство ВОЛС по дну Каспийского моря. В обсуждении проекта будут участвовать и представители телеком-операторов двух стран — «Ростелекома» и «Казахтелекома», сообщает Comnews. Проект прокладки подводного кабеля на Каспии Казахстан уже реализует с Азербайджаном. В обсуждении проекта участвуют и другие страны Прикаспийского региона, поскольку он может способствовать цифровизации всех государств, имеющих доступ к побережью: не только России и Казахстана, но и Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

В ноябре 2019 года официально объявлено о начале строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи между Актау (Казахстан) и Сумгаитом (Азербайджан) протяжённостью около 400 км. В 2022 году сообщалось, что Транскаспийскую ВОЛС будут строить «Казахтелеком» и AzerTelecom и летом того же года стороны подписали договор о создании совместного предприятия для строительства и эксплуатации цифровой магистрали, уже в 2026 году она должна была стать частью крупного проекта «Цифровой шёлковый путь» (Digital Silk Way) для транзита данных из Европы в Азию и обратно. Фактически предприятие было создано в 2024 году.

Впрочем, пока сроки опять перенесены — по данным Comnews, представители Казахстана и Азербайджана заявили, что теперь строительство будет завершено в 2027 году. В феврале 2025 года сообщалось, что Казахстан построит оптоволоконную гипермагистраль Запад–Восток при участии Freedom Telecom Holding. В конце 2023 года был предложен маршрут Россия — Казахстан — Иран.

В России уже строят «Новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи» (TEA NEXT), призванной связать запад и восток страны с привязками к крупнейшим городам. Магистраль получит выходы на границы с Монголией и Китаем, а также посадочную станцию в Находке, откуда можно протянуть подводный сегмент до Южной Кореи.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: