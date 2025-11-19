Самый протяжённый в мире подводный интернет-кабель Meta✴ 2Africa охватил треть населения Земли

Meta✴ объявила о завершении строительства базовой инфраструктуры 2Africa — самой протяжённой в мире кабельной системы открытого доступа. Проект стал результатом многолетнего сотрудничества и инноваций, говорит компания. Интернет-кабель соединит Восточную и Западную Африку в единую сеть, а также обеспечит связь континента с Ближним Востоком, Южной Азией и Европой. Сегодня проект охватывает 33 страны и их число продолжает увеличиваться. Компания обеспечивает связью 3 млрд человек в Африке, Европе и Азии, т.е. речь идёт о более 30 % населения мира.

Консорциум во главе с Meta✴, включающий Bayobab (MTN Group), center3 (stc), CMI, Orange, Telecom Egypt, Vodafone Group и WIOCC, объединился для разработки и инвестиций в проект, призванный обеспечить прокладку самой протяжённой в мире подводной кабельной системы открытого доступа. С учётом расширения в 2026 году проекта Pearls общая протяжённость кабелей 2Africa в 45 тыс. км превысит длину окружности Земли.

Для реализации проекта потребовалось сотрудничество государственного и частного секторов. Компании управляли проектом и обеспечивали взаимодействие с партнёрами на местах, развёртывание охватило 50 юрисдикций и заняло почти шесть лет. Модель открытого доступа гарантирует, что инфраструктуру могут использовать сразу несколько поставщиков телеком-услуг, что ускорит цифровую трансформацию региона и внедрение на соответствующей территории ИИ-технологий. Новые партнёры, в том числе Bharti Airtel и MainOne (Equinix), сотрудничали с консорциумом в отдельных сегментах, что дополнительно расширило охват кабельной сети.

Глубина прокладки 2Africa выросла на 50 % в сравнении с предыдущими системами для защиты от всевозможных угроз на морском дне — это повысило устойчивость и доступность сети. Система получила по два независимых магистральных канала электропитания, в Западном, Восточном и Средиземноморском сегментах. Кроме того, отдельное внимание было уделено прокладке кабеля в местах пересечений с более чем 60 подводными нефте- и газопроводами. Также были учтены природные опасности вроде гигантских подводных оползней у берегов Западной Африки. Для прокладки задействовали 35 морских судов (в общей сложности 32 года эксплуатации) и десятки прибрежных судов. В некоторых районах устанавливалось специальное оборудование вроде водолазных декомпрессионных камер.

Кабель использует 16 пар волокон и пространственное мультиплексирование (SDM) — это первый подводный кабель такого класса, обеспечивший связью практически весь континент. Партнёры внедрили подводную оптоволоконную коммутацию, позволяющую динамически управлять полосами пропускания и удовлетворять растущие потребности ИИ и облачных решений. 2Africa обеспечивает континенту значительно большую пропускную способность, чем предыдущие системы. Так, в западном сегменте от Англии (Великобритания) до Южной Африки (охватывает Сенегал, Гану, Кот-д'Ивуар, Нигерию, Габон, Республику Конго, Демократическую Республику Конго и Анголу), пропускная способность составляет 21 Тбит/с на пару волокон, а транка из нескольких волокон — около 180 Тбит/с.

Такая пропускная способность обеспечивает почти неограниченный доступ к международному интернету, позволяя интернет-провайдерам и мобильным операторам получать доступ к связи по низким оптовым ценам. Это создаёт рыночную конкуренцию, поддерживает облачные сервисы, дата-центры и развёртывание сетей 5G. Ожидается, что 2Africa только за первые два-три года эксплуатации внесёт вклад в ВВП Африки в объёме до $36 млрд. Прокладка кабеля помогает созданию рабочих мест, развитию предпринимательства и инновационных центров в подключенных регионах.

Опыт предыдущих прокладок показывает, что качественный доступ в Сеть способствует повышению уровня занятости, производительности труда, а также помогает осваивать более квалифицированные профессии. 2Africa в Meta✴ называют частью миссии компании по построению будущего межчеловеческих связей, новая ВОЛС открывает большие возможности для африканских сообществ — они смогут играть важную роль на новом этапе активности глобальной цифровой экономики.

В начале ноября сообщалось, что Seacom рассматривает прокладку подводного кабеля по суше, через самое сердце Африки. Перенаправлять трафик в случае инцидентов не всегда просто и довольно дорого. Сквозное соединение через континент помогло бы избежать многих проблем, но его пока нет. Сама Meta✴ когда-то предложила прокладывать ВОЛС вглубь континента по ЛЭП с помощью роботов, а также использовать беспроводные сети Terragraph. Сейчас компания готовит проект кабельной системы Waterworth длиной 50 тыс. км, опоясывающей всю Землю.

