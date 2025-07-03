Интернет «потонет» без флотилии: миру грозит дефицит судов для ремонта подводных кабелей

Подводные кабели стали неотъемлемой частью мировой цифровой экономики. К мероприятию SubOptic 2025 в Лиссабоне компания Infra-Analytics совместно с TelegeGeography опубликовали доклад, посвящённый трендам, вызовам и стратегиям, касающимся кабельной интернет-инфраструктуры. Критически важная роль кабелей делает обязательными значительные инвестиции в инфраструктуру и вызывает повышенное внимание властей к цепочкам поставок, обеспечению безопасности и надёжности ВОЛС.

По словам экспертов, индустрия переживает масштабные изменения — ввод в эксплуатацию новых кабелей с большой пропускной способностью совпадает по времени с отправкой «на покой» значительной части старой кабельной инфраструктуры. Это в обозримом будущем повлияет на сферу обслуживания кабелей, что скажется на спросе на суда для ремонта и утилизации кабельных систем. Под вопросом и устойчивость долгосрочных соглашений об обслуживании инфраструктуры и её эффективности.

В докладе приводятся следующие прогнозы:

1,6 млн км новых кабелей, вероятно, будет проложено к 2040 году; ещё 850 тыс. км устаревших кабелей будет списано к тому же сроку, 50 % из них — уже к 2030 году.;

Прогнозируемый рост протяжённости подводных кабелей связи составит 48 % в 2025–2040 гг., что приведёт к увеличению объёма ежегодных ремонтных работ на 36 %;

15 судов для обслуживания кабелей необходимо заменить к 2040 году, из них пять — в следующие пять лет. Как минимум пять дополнительных сервисных кораблей нужно будет построить в Азии к 2040 году;

Для замены кораблей и расширения флота понадобятся инвестиции в объёме около $3 млрд.

Многие устаревшие кабели будут списаны в следующие пять лет, при этом к 2040 году общая протяжённость кабелей вырастет на 48 %. Это неизбежно приведёт к сбоям в работе — так, предполагается, что в юго-западной части Тихого океана сохранится аномальное высокое количество запросов на ремонт кабельной инфраструктуры. Эти факторы, с учётом роста протяжённости сетей и старением ремонтного флота, заставляют задуматься о необходимости увеличения количества кораблей для сохранения качества сервисов.

К 2040 году почти половина (47 %) кораблей для кабельной инфраструктуры будут близки к завершению своего 40-летнего срока жизни. С кораблями обслуживания ситуация ещё хуже — к этому же моменту уже 64 % такого флота достигнет своего 40-летя. При этом инвестиции в новые суда для ремонта и обслуживания происходят нерегулярно из-за высокой стоимости, неопределённости рынка и экономических особенностей сервисных контрактов. Вместо этого компании чаще используют подержанные суда. При этом в саму кабельную инфраструктуру, напротив, вкладываются значительные средства, что создаёт контраст с ограниченными инвестициями в обслуживающий их флот.

Накопленные данные свидетельствуют о неравномерном распределении повреждений подводных кабелей по регионам. В юго-западном и северо-западном регионах Тихого океана ожидается сохранение высокого числа аварий. Рост количества кабелей, устаревание инфраструктуры и увеличение количества прогнозируемых ремонтов на 36 % вызывают вопросы о том, хватит ли существующего флота обслуживающих судов для обеспечения надёжной работы глобальных кабельных систем.

Усиление геополитической напряжённости и растущее осознание стратегической и экономической важности подводных кабелей привели к повышенному вниманию государств к этой отрасли. Международные организации (ITU, G7, Евросоюз, ASEAN и др.) активно разрабатывают инициативы по кибербезопасности и обеспечению устойчивости инфраструктуры, включая теперь и сектор обслуживания кабелей. Это может привести к новым регуляторным мерам, поэтому важно наладить постоянное и широкое взаимодействие между властями и отраслью для учёта интересов всех сторон.

Некоторые страны, обеспокоенные вопросами безопасности и зависимостью от иностранных компаний в обслуживании критически важной кабельной инфраструктуры, рассматривают возможность создания собственных флотов для ремонта кабелей. Это может изменить сложившуюся коммерческую модель, поскольку государственные суда будут помогать частным компаниям или даже составят конкуренцию сервисному бизнесу.

Коммерческие модели обслуживания подводных кабелей делятся на два основных типа: Consortium Zone Agreements (коллективные соглашения между операторами) и Private Agreements (индивидуальные контракты). Хотя владельцы кабельных систем в целом удовлетворены качеством обслуживания, существуют опасения по поводу возможностей ремонтного флота, его долгосрочной эффективности и устойчивости. Конкуренция среди сервисных компаний признаётся полезной, но также вызывает обеспокоенность из-за ценового давления и финансовых сложностей, связанных с инвестициями в новые суда.

В ближайшие годы система обслуживания кабелей будет играть критическую роль. В скором будущем может стать необходимой адаптация коммерческой и операционной моделей для повышения эффективности отрасли. Ключевые задачи: оптимизация договоров, инвестиции во флот и сохранение баланса между прибыльностью операторов инфраструктуры, эффективностью их работы и обеспечением безопасности подводных кабельных сетей.

В мире действительно реализуется множество подводных кабельных проектов, некоторые из которых действительно носят глобальный характер. Ключевую роль теперь играют гиперскейлеры. Так, Meta✴ намерена построить кругосветный интернет-кабель Waterworth, а Google уже предложила своим клиентам доступ к своей сети.

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