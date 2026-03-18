Hydromea и Equinor продемонстрировали широкополосную передачу данных с морского дна в облако

Компании Hydromea и Equinor провели демонстрацию системы, позволяющей в режиме реального времени передавать данные с морского дна с высокой пропускной способностью. Информация «транслируется» непосредственно в облако и обратно с использованием оптической подводной и спутниковой связи, сообщает Datacenter Dynamics.

Краеугольный камень системы — платформа на основе модемов LUMA, предлагаемых Hydromea. Она предполагает использование оптической FSO-связи под водой. Устройства платформы позволяют создать беспроводную WLAN-сеть под водой со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с; обеспечена работа на глубине до 6 тыс. метров. Собранные подводными сенсорами или аппаратами данные передаются без проводов на поверхность, а затем перенаправляются с помощью сети DEEPNET компании Equinor в облако.

Компании утверждают, что тесты впервые дали возможность передавать большие объёмы данных со дна океана без кабелей и значимых временных задержек в облако. Благодаря этому можно отслеживать состояние подводной инфраструктуры, трубопроводов и оборудования. При этом снизится необходимость в «очных» инспекциях с использованием кораблей.

Кроме того, технология призвана обеспечить поддержку беспроводной связи для автономных подводных аппаратов и сбор данных с датчиков для немедленного получения оперативной информации.

Речь идёт о поддержке нового поколения автономных подводных операций для операторов, использующих подводные дроны и автономные средства инспекции и обслуживания инфраструктуры. Обычно такие системы используют проводные каналы связи или вынуждены передавать данные эпизодически при наличии такой возможности, из-за чего управление в режиме реального времени ограничено.

Платформа оптической связи компании Hydromea позволит снять эти ограничения с помощью подводных сетевых узлов. Equinor разрабатывает стандартизированные «доки» и инфраструктуру для поддержки подводных дронов и иных аппаратов в рамках более широкой стратегии организации автономных морских операций.

Также проект связан с более широкими отраслевыми усилиями по стандартизации и обеспечению безопасности подводных беспроводных соединений.

Hydromea и Equinor — участники т. н. Subsea Wireless Group, занимающейся формированием механизмов обеспечения совместимости подводных беспроводных решений.

Стандартизация играет важную роль, поскольку структуры, действующие в прибрежных водах, стремятся масштабировать цифровизацию подводных сооружений в нефтегазовом секторе и на рынке возобновляемой шельфовой энергетики.

Уже существуют не менее многообещающие решения. В ноябре 2025 года появилась новость о том, что Kyocera продемонстрировала оптическую технологию UWOC, позволяющую передавать данные со скоростью до 5,2 Гбит/с в пресной воде. Более того, в апреле 2025 года появилась информация о том, что шотландский стартап CSignum разработал систему связи, позволяющую передавать данные не только под водой, но и сквозь землю, лёд и горные породы — с помощью низкочастотных электромагнитных полей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: