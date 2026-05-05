Panthalassa разработала морские ИИ-платформы, работающие от энергии волн

Американская Panthalassa привлекла $140 млн в рамках раунда финансирования серии B. Полученные средства позволят разработчикам ИИ-платформы, работающей на энергии океанских волн, перейти к пилотному производству и первому внедрению, сообщает Converge! Digest.

Раунд возглавил известный инвестор Питер Тиль (Peter Thiel), к нему присоединились Джон Доэрр (John Doerr), а также компании TIME Ventures, SciFi Ventures, Susquehanna Sustainable Investments, Hanwha Group, Fortescue Ventures, Supermicro, Sozo Ventures, Founders Fund, Lowercarbon Capital и др.

Компания из Орегона намерена завершить в штате строительство пилотного объекта поблизости от Портленда, а до конца 2026 года развернуть несколько подобных узлов в северной части Тихого океана. Плавучие ИИ-узлы с автономным энергоснабжением будут получать электричество благодаря преобразованию энергии океанских волн, а для связи с землёй задействуют низкоорбитальные спутники. Ранние прототипы Ocean-1, Ocean-2 и Wavehopper были протестированы в 2021–2024 гг.

По данным Panthalassa, использование морских ИИ-платформ позволяет избежать ряда ограничений, обычных для традиционных ЦОД — в частности, задержек с подключением к электросетям. Платформа использует узлы в корпусах из листовой стали, которые можно выпускать на заводах, расположенных у побережья. При этом окружающий океан обеспечит прямое охлаждение серверного ИИ-оборудования. По словам компании, на Земле доступны три источника энергии с «запасом» в десятки тераватт — солнечная и атомная энергия, а также энергия открытого океана.

Компания создала технологическую платформу, работающую в самых энергоёмких районах планеты, вдали от берегов преобразующую доступный ресурс в «зелёное» электричество. Теперь компания заявляет о готовности строить заводы, выводить в море флоты и обеспечить человечество устойчивой энергией из нового источника.

Технологии Panthalassa рассчитаны на зоны в открытом море с «высокой плотностью энергии». Прибрежные волновые электростанции обычно размещают ближе к берегу, и они способны генерировать меньше электричества. Размещая свои платформы дальше в море, Panthalassa потенциально способна решить проблему масштабируемости.

Стоит отметить, что в морях нередко применяются довольно экзотические технологии энергоснабжения. Например, в 2024 году сообщалось, что ЦОД Iron Mountain запитают от подводных «воздушных змеев» SeaQurrent, а в марте 2026 года появилась информация, что Aikido объединила морские ветряки с модульными ИИ ЦОД.

