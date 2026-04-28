Meta✴ рассчитывает снабжать свои ИИ ЦОД энергией с орбиты

На фоне растущего спроса на ИИ, Meta✴ ищет новые способы обеспечить свои дата-центры энергией. Один из наиболее амбициозных проектов — отправка солнечной энергии с орбиты. Также компания организует энергохранилища для длительного снабжения ЦОД в случае отключения электроэнергии, сообщает The Register.

Meta✴ заявляет, что её ИИ-проекты требуют всё больше энергии, но современных «зелёных» технологий часто недостаточно. Поэтому с Overview Energy заключено соглашение, в рамках которого Meta✴ получит ранний доступ к 1 ГВт энергии из космоса. Стартап рассчитывает собирать в космосе солнечную энергию и передавать на наземные солнечные станции, обеспечивая круглосуточную генерацию. «Ретрансляцией» света на Землю займётся группировка из 1 тыс. спутников.

Overview рассчитывает провести орбитальную демонстрацию в 2028 году, а коммерческую эксплуатацию начать в 2030 году. В конце 2025 года компания провела демонстрацию «трансляции» энергии на наземную солнечную электростанцию лёгким самолётом с высоты 5 км. По словам компании, спутники будут находиться на геосинхронной орбите высотой более 35 тыс. км и станут передавать свет низкой интенсивности в ближнем инфракрасном диапазоне. Излучение будет направлено на действующие солнечные электростанции, простаивающие по ночам — это позволит таким объектам генерировать электричество круглосуточно, максимизируя выработку.

Тем временем Meta✴ занялась реализацией ещё одного амбициозного проекта. Она объявила о соглашении с Noon Energy по использованию аккумуляторных энергохранилищ. Meta✴ утверждает, что оба её партнёра являются пионерами в своих нишах и именно поэтому стоит поддержать их именно на ранних стадиях разработок. Во сколько обойдётся реализация соглашений, будет объявлено позже.

Это только последние соглашения, заключённые Meta✴ для энергообеспечения своих масштабных ЦОД. В январе компания заключила договор с тремя атомными электростанциями. Хотя ввод объектов в эксплуатацию маловероятен до 2030 года. Были и соглашения, касающиеся ветряной и солнечной энергетики — это расширяет сферу интересов компании.

Формально в проектах сбора энергии в космосе нет ничего нового. Например, компания Space Solar уже провела около года назад испытания технологий, способствующих созданию ключевого основополагающего блока для строительства в космосе гигантских солнечных батарей длиной в несколько километров и шириной около 20 м. Собираемую энергию предполагается отправлять на Землю.

Проектов использования солнечной энергии непосредственно в космосе тоже немало. Так, в рамках инициативы Project Suncatcher компании Google планируется использовать спутники-ЦОД на солнечной энергии, нечто подобное намерена реализовать и Starcloud, а также другие компании.

