Amazon приобрела 1,2-ГВт проект солнечной электростанции и энергохранилища для питания своих ЦОД

Amazon приобрела за $83 млн у обанкротившейся Pine Gate Renewables перспективный объект Sunstone в округе Морроу (Morrow, Орегон). Это один из крупнейших в мире комплексов зелёной энергетики, который включает солнечную электростанцию мощностью 1,2 ГВт и аккумуляторное энергохранилище, тоже мощностью 1,2 ГВт (ёмкость не уточняется), сообщает Datacenter Dynamics. Предыдущий владелец сделал все необходимые приготовления, но собственно строительство не начал из-за финансовых проблем.

Реализация запланирована в шесть этапов по 200 МВт. Уже заключены поэтапные соглашения с местным энергетическим кооперативом о подключении к сети для каждой фазы и имеется несколько заявок на резервирование магистральных сетей для транспортировки электроэнергии потребителям. Строительство начнётся в 2026 году, а первая фаза должна заработать в ноябре 2027 года. С учётом масштаба проекта на достижение полной проектной мощности должно уйти довольно много времени. Связано ли банкротство с новой политикой администрации США, не уточняется.

Соглашение не вполне характерно для Amazon, обычно заключающей договоры на поставку энергии (PPA). Это чуть ли не первый случай, когда гиперскейлер становится владельцем крупного проекта возобновляемой энергетики. Впрочем, сделка отражает общие тенденции сектора ЦОД — операторы стремятся самостоятельно обеспечить питание своих дата-центров, и солнечная энергия остаётся для них очень привлекательной. Так, Google объявила о покупке за $4,75 млрд Intersect Power, у которой есть 2,2 ГВт солнечных панелей и 2,4 ГВт аккумуляторных энергохранилищ, строящихся или уже готовых.

Сделка Amazon несколько отличается, поскольку гиперскейлер покупает проект, а не саму компанию. Для неё это вынужденный шаг, поскольку местная коммунальная компания PacifiCorp так и не смогла предоставить ЦОД AWS (регион US West 2) обещанные мощности, а власти запретили Amazon построить газовую электростанцию на топливных ячейках Bloom Energy. В результате гиперскейлер обратился к местному регулятору Oregon Public Utilities Commission, чтобы тот заставил коммунальную компанию поставить электричество в обещанных объёмах или разрешить Amazon закупать электричество у любого поставщика по её выбору.

