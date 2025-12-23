Google купит Intersect Power за $4,75 млрд, получив несколько гигаватт энергии для своих ИИ ЦОД

Google объявила о покупке за $4,75 млрд американского девелопера энергетической инфраструктуры Intersect Power, сообщает Datacenter Dynamics. Google также возьмёт на себя долги приобретаемой компании. Сделка будет закрыта в I половине 2026 года. В рамках сделки «материнская» Google структура — Alphabet получит портфолио как строящихся, так и находящихся в разработке активов Intersect на несколько гигаватт. Google уже является миноритарным акционером Intersect.

Google сообщает, что Intersect не только позволит расширить мощности и более гибко строить генерирующие мощности с учётом потребностей новых дата-центров, но и переосмыслить энергетические проекты, чтобы стимулировать инновации и обеспечить лидерство США в связанных сферах. При этом Intersect останется отдельным юридическим лицом, а некоторые активы в Техасе и Калифорнии будут функционировать как независимый бизнес, поддерживаемый TPG Rise Climate, Climate Adaptive Infrastructure и Greenbelt Capital Partners.

После сделки Intersect получит новые технологии для наращивания и диверсификации поставок энергии. Компанией продолжит управлять действующий глава Шелдон Кимбер (Sheldon Kimber). В то же время предусмотрено сотрудничество с командой Google, занимающейся технической инфраструктурой. В числе прочего речь идёт о ранее анонсированной инициативе по созданию дата-центра и энергоплощадки в техасском округе Хаскелл (Haskell, Техас).

Intersect Power специализируется на экологически чистой энергетике. Её портфолио включает солнечные энергетические установки и аккумуляторные энергохранилища на 2,4 ГВт∙ч, в первую очередь в Техасе и Калифорнии. В 2024 году компания впервые начала взаимодействовать с Google для разработки технологий размещения источников возобновляемой энергии и энергохранилищ при новых ЦОД по всей территории США.

В рамках первоначального соглашения Intersect согласилась построить объекты «зелёной» энергетики для Google, которая намеревалась закупать энергию для кампусов ЦОД и стать якорным арендатором в новых технопарках. Также Intersect тесно взаимодействует с другими участниками технологической экосистемы, наиболее значимым из которых является Tesla. По данным Intersect, компания заключила соглашение о покупке аккумуляторных энергохранилищ Tesla Megapack на 17,7 ГВт∙ч, что делает её одним из крупнейших заказчиков такого рода в США.

