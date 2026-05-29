Meta✴ рассматривает выход на рынок облачных услуг

Meta✴, вероятно, попытается выйти на рынок облачных вычислений, составив конкуренцию таким опытными игроками как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, сообщает Datacenter Dynamics. По данным CNBC, информацию подтвердил в ходе ежегодного собрания акционеров глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), объявив, что руководство техногиганта «определённо обсуждает» выход на новый рынок.

По его словам, почти еженедельно компания сталкивается с запросами со стороны бизнесов относительно возможной доступности API-сервисов для клиентов и вычислительных мощностей в аренду. Пока Meta✴ не предлагает никому со стороны облачные сервисы, хотя капитальные затраты на вычислительные мощности сопоставимы с аналогичными расходами известных облачных провайдеров. Во время последнего финансового отчёта Meta✴ сообщала, что прогнозы по капзатратам на год выросли до $120–135 млрд. Это связано с ожиданиями роста цен на комплектующие в текущем году и, в меньшей мере, дополнительными затратами для поддержки мощностей ЦОД в будущем году. Дополнительно заключено соглашение с Nebius на $27 млрд и с CoreWeave — на $21 млрд. Есть и многомиллиардное соглашение с AWS касательно Arm-процессоров Graviton5.

Дополнительно планируется сократить многих сотрудников, высвободив средства для инвестиций в ИИ ЦОД. Ранее компания уже заявила, что намерена уволить 10 % персонала, после чего без работы останутся порядка 8 тыс. человек. Дополнительно компания отказалась от найма 6 тыс. человек, а ещё 7 тыс. будут вынуждены сменить профиль деятельности для участия в новых ИИ-инициативах.

В начале года Meta✴ сформировала подразделение Meta✴ Compute, занимающееся наращиванием мощностей своих дата-центров. По словам Цукерберга, в текущем десятилетии компания намерена построить десятки гигаватт, а в будущем — сотни гигаватт или даже более. Впрочем, по словам Цукерберга, сейчас компания не занимается подготовкой облачных решений, а выход на рынок станет актуальным лишь тогда, когда у Meta✴ появится избыток мощностей — отчасти именно это якобы вселяет в топ-менеджмент уверенность при принятии решений об инвестициях в новые ЦОД.

