AWS анонсировала 192-ядерные серверные Arm-процессоры Graviton5

AWS анонсировала свой самый мощный на сегодняшний день серверный Arm-процессор — 3-нм 192-ядерный Graviton5. Новые инстансы M9g на базе Graviton5 отличаются более высокой производительностью благодаря впятеро большему общему L3-кешу и в 2,6 раза большему объёму кеша на ядро по сравнению с Graviton4, более высокой скорости памяти и повышенной пропускной способности сетевого подключения. Также компания снизила задержку передачи данных между ядрами на треть.

В Graviton5 появилась функция Nitro Isolation Engine с формальной верификацией изоляции исполняемых рабочих нагрузок друг от друга и от самой AWS. Процессоры предлагают полное шифрование памяти, выделенные кеши для каждого vCPU и аутентификацию указателей (PAC). Кроме того, Graviton5 получили систему охлаждения на кристалле.

Как сообщается, клиенты AWS уже провели первые тесты Graviton5, показавшие прирост производительности от 25 до 60 % в зависимости от типа рабочей нагрузки. Помимо инстансов M9g в 2026 году также появятся инстансы C9g для ресурсоёмких вычислений и R9g с оптимизацией по памяти. Новые инстансы имеют в среднем на 15 % более высокую скорость сетевого подключения и на 30 % более высокую скорость доступа к EBS-томам (в том числе с шифрованием). Кроме того, они получили чипы Nitro 6, ответственные за виртуализацию, защиту и разгрузку сетевых функций и функция хранения.

Процессоры Graviton теперь обеспечивают более половины всех новых вычислительных мощностей, добавляемых в AWS третий год подряд, причем 98 % из 1000 ведущих клиентов EC2 уже используют эту архитектуру. Постепенно осваивают Arm и прямые конкуренты Amazon — Google активно портирует своё ПО на CPU Axion, у Microsoft недавно представила уже второе поколение процессоров Cobalt.