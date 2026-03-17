Meta✴ потратит до $27 млрд на ИИ-инфраструктуру Nebius

Meta✴ Platforms в течение пяти лет намерена заплатить $27 млрд за ИИ-инфраструктуру, доступ к которой предоставит облачный провайдер Nebius Group, базирующийся в Нидерландах, сообщает Bloomberg. В Meta✴ подтвердили сделку с Nebius.

Nebius — стратегический партнёр NVIDIA, с 2027 года предоставит Meta✴ мощности ЦОД на $12 млрд, ещё до $15 млрд Meta✴ потратит на покупку мощностей, которые облачный провайдер строит для сторонних клиентов.

Это один из крупнейших «разовых» контрактов, заключенных Meta✴, что подчёркивает стремление компании развиваться в сфере ИИ. Недавно появилась информация, что компания сократит более 20 % штата из-за высоких затрат на ИИ-проекты. В 2025 году она уже заключила сделку с Nebius на $3 млрд.

За последние 12 месяцев акции Nebius выросли в цене в четыре раза, а на фоне новостей подорожали на 15 %, а Meta✴ — на 2,8 %.

Предполагается, что Meta✴ и её крупнейшие конкуренты потратят в 2026 году около $650 млрд на строительство ЦОД и покупку другой инфраструктуры на фоне взрывного роста спроса на ИИ-сервисы в ближайшие годы. Для Meta✴ ИИ в последнее время является ключевым приоритетом и компания вкладывает значительные средства в конкуренцию с OpenAI, Google и др. С начала года заключены соглашения с NVIDIA и AMD о создании ИИ-инфраструктуры. Кроме того, Meta✴ разрабатывает и собственные ИИ-ускорители.

В 2025 году заявлялось, что к 2028 году Meta✴ потратит на инфраструктурные инициативы в США $600 млрд. Для этого она будет использовать средства, вырученные от рекламного бизнеса и внешнее финансирование. Компания разрабатывает также и собственные ИИ-модели и др.

Nebius, отделившаяся от «Яндекса» в 2024 году, — один из немногих новичков, очень успешно воспользовавшихся бумом ИИ-технологий; при этом немаловажную роль играет NVIDIA, активно инвестирующая в стартапы, конкурирующие с гиперскейлерами вроде Google и Amazon (AWS). На днях NVIDIA объявила о намерении инвестировать в Nebius $2 млрд, что привело к росту акций последней на 16 %.

Значительная часть инвестиций NVIDIA была направлена компаниям, покупающим её собственные чипы. Это вызвало критику экспертов рынка, опасающихся, что такие инвестиции подпитывают создание ИИ-пузыря.

Например, в январе NVIDIA сообщила об инвестициях $2 млрд в неооблачного провайдера CoreWeave, конкурирующего с Nebius, средства предназначались на внедрение ИИ-ускорителей самой NVIDIA.

В 2026 году компания вложила $30 млрд в OpenAI, а также принимала участие в очередном раунде финансирования британской Nscale, желавшей привлечь $2 млрд.

В январе сообщалось, что затраты Meta✴ на связанные с ИИ расходы в 2026 году составят от $115 до $135 млрд, это превышает прогнозы аналитиков в $110,7 млрд и почти вдвое больше, чем капитальные затраты компании в 2025 году, которые составили $72,2 млрд. Роста затрат направлен на поддержку подразделения Meta✴ Superintelligence Labs (MSL), а также основной повседневной деятельности компании.

