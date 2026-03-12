Meta✴ представила четыре новых ИИ-ускорителя MTIA — с FP8-производительностью до 10 Пфлопс

Компания Meta✴ анонсировала ИИ-ускорители MTIA (Meta✴ Training and Inference Accelerator) сразу четырёх новых поколений. Это решения MTIA 300, 400, 450 и 500: внедрение некоторых из них уже началось, тогда как развёртывание других запланировано на текущий и следующий годы. Устройства ориентированы на различные ИИ-нагрузки, включая инференс и генеративные сервисы.

ИИ-процессор MTIA первого поколения (MTIA 100), напомним, дебютировал в 2023 году: изделие получило в общей сложности 128 ядер RISC-V и 128 Мбайт памяти SRAM. В 2024-м вышло решение второго поколения MTIA 200 с повышенной производительностью. В каждом из четырёх новых продуктов, по заявлениям Meta✴, упор сделан на улучшении вычислительных характеристик, пропускной способности памяти и эффективности.

Конструкция ускорителя MTIA 300 включает один вычислительный чиплет, два сетевых чиплета (NIC) и несколько стеков HBM. Каждый вычислительный чиплет состоит из матрицы процессорных элементов (PE), содержащих по два векторных ядра RISC-V. Объём памяти HBM составляет 216 Гбайт, её пропускная способность — 6,1 Тбайт/с. Заявленная ИИ-производительность в режимах FP8/МХ8 достигает 1,2 Пфлопс. Показатель TDP равен 800 Вт. Реализован движок DMA для взаимодействия с локальной памятью. Ускоритель, уже применяющийся в дата-центрах Meta✴, оптимизирован для задач обучения по принципу Rephrase and Respond (R&R).

Ступенью выше располагается решение MTIA 400 общего назначения. Оно объединяет два вычислительных чиплета, а объём памяти HBM увеличен до 288 Гбайт (пропускная способность — 9,2 Тбайт/с). У этого ускорителя быстродействие на операциях FP8/МХ8 составляет до 6 Пфлопс. Величина TDP равна 1200 Вт. Стойка с 72 ускорителями MTIA 400, соединёнными через коммутируемую объединительную плату, образует единый масштабируемый домен. При этом может использоваться жидкостное охлаждение с воздушной поддержкой или полностью жидкостное охлаждение. На сегодняшний день Meta✴ завершила тестирование MTIA 400 и находится на этапе внедрения изделий.

Вариант MTIA 450, в свою очередь, ориентирован на задачи инференса в сфере генеративного ИИ. Этот ускоритель также использует 288 Гбайт памяти HBM, но её пропускная способность достигает 18,4 Тбайт/с. Значение TDP подросло до 1400 Вт. Решение обеспечивает ИИ-производительность в режимах FP8/МХ8 до 7 Пфлопс, в режиме МХ4 — 21 Пфлопс. MTIA 450 также поддерживает смешанные вычисления с низкой точностью без дополнительного программного преобразования данных. Внедрение устройства в ЦОД Meta✴ намечено на начало 2027 года.

Наконец, самый мощный из готовящихся ускорителей — MTIA 500 — также рассчитан на инференс в сфере генеративного ИИ. Используется конфигурация вычислительных чиплетов 2 × 2, окруженных несколькими стеками HBM и двумя сетевыми чиплетами. Это устройство может использовать от 384 до 512 Гбайт памяти HBM с пропускной способностью до 27,6 Тбайт/с. Показатель TDP достигает 1700 Вт. Заявленная производительность FP8/МХ8 — до 10 Пфлопс, МХ4 — до 30 Пфлопс. Массовое внедрение MTIA 500 запланировано на 2027 год.

На системном уровне MTIA 400, 450 и 500 используют одно и то же шасси, стойку и сетевую инфраструктуру. Это обеспечивает возможность модернизации с минимальными затратами при переходе на изделия следующего поколения.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: