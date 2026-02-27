Meta✴ получит миллионы ИИ-ускорителей Google TPU

Meta✴ заключила многомиллиардную сделку по аренде ИИ-ускорителей TPU у Google для обучения и инференса LLM, сообщили анонимные источники The Information. Пока в индустрии ИИ-чипов доминируют решения NVIDIA, но TPU во многих случаях представляют собой более дешёвую и привлекательную альтернативу. В последние годы они стали одним из ключевых драйверов роста облачной платформы Google.

Новая сделка важна для Meta✴, поскольку компания намерена диверсифицировать вычислительные мощности, снизив зависимость от NVIDIA. Meta✴ — один из крупнейших клиентов компании. Ранее она уже объявила о покупке миллионов новейших ускорителей Vera Rubin и закупках процессоров Grace. Кроме того, Meta✴ заключила сделку с AMD на поставку 6 ГВт GPU Instinct и CPU EPYC нового поколения. Каждый из ускорителей имеет собственные преимущества и недостатки, поэтому Meta✴ может экспериментировать, подбирая оптимальные типы чипов под отдельные задачи. Кроме того, вендоры обеспечат ей оптимальные цены и условия, если будут конкурировать друг с другом.

Тем временем Google намерена лишить NVIDIA монополии на рынке ИИ-ускорителей. Компания готова предложить потенциальным клиентам привлекательные альтернативы чипам конкурента. Ранее TPU были доступны только в Google Cloud, но теперь компания намерена продавать их напрямую клиентам для сторонних ЦОД. Одной из первых компаний, которая активно займётся пряой закупкой и размещением TPU, стала Anthropic. Сделка на сумму в «десятки миллиардов» долларов охватывает 1 млн TPU и 1 ГВт мощностей. В Google рассчитывают ближайшие годы получить до 10 % выручки NVIDIA от ЦОД. В отчёте The Information сообщается, что Meta✴ ведёт переговоры с Google о покупке миллионов TPU для своих собственных ЦОД, причём речь идёт об отдельной сделке, напрямую не связанной с нынешним «облачным» соглашением.

Наконец, у Meta✴ есть и ускорители MTIA собственной разработки. По имеющимся данным, все чипы MTIA нового поколения оптимизированы для обучения ИИ-моделей, в этой сфере ускорители первого поколения сталкивались с определёнными трудностями. Впрочем, считается, что при разработке новинок компания тоже столкнулась с «техническими проблемами», из-за которых задержался их выпуск.

