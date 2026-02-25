AMD поставит Meta✴ ускорители и процессоры на 6 ГВт, а Meta✴ получит акции AMD на $100 млрд

AMD и Meta✴ заключили соглашение с целью развёртывания ИИ-инфраструктуры Meta✴ следующего поколения мощностью 6 ГВт на базе нескольких поколений ускорителей AMD Instinct. Соглашение расширяет существующее стратегическое партнёрство компаний, координируя их планы развития в области кремниевых компонентов, систем и ПО для создания ИИ-платформ, специально разработанных для рабочих нагрузок Meta✴.

Соглашение рассчитано на несколько лет с поэтапной реализацией. Изначально планируется развернуть 1 ГВт во II половине 2026 года. AMD поставит кастомные ускорители AMD Instinct на базе MI450, созданные с учётом нагрузок Meta✴, а также процессоры AMD EPYC Venice, работающие под управлением ПО ROCm и построенные на стоечной архитектуре AMD Helios AI. Helios была разработана совместно AMD и Meta✴ в рамках проекта Open Compute Project (OCP) — двухсекционная стойка включает в себя процессоры EPYC Venice, ускорители MI455X и DPU Pensando Vulcano, обеспечивая производительность 2,9 Эфлопс в формате FP4 на стойку. Meta✴ также станет «ведущим заказчиком» процессоров AMD EPYC Venice и EPYC Verano, выпуск последних запланирован на 2027 год.

В рамках сделки AMD выпустила для Meta✴ варрант на приобретение до 160 млн акций обыкновенного акционерного капитала AMD по цене 1¢/шт., привязанный к достижению определённых показателей, связанных с поставками Instinct. Первый транш предоставляется после поставок оборудования на 1 ГВт, а последующие транши будут предоставляться по мере дальнейших поставок. Предоставление прав на покупку акций также привязано к достижению AMD определённых пороговых значений цены акций, а исполнение прав — к достижению Meta✴ ключевых технических и коммерческих целей. Последняя партия акций будет реализована, если все запланированные заказы будут выполнены, а цена акций AMD превысит $600. По данным Wall Street Journal, общая стоимость сделки может превысить $100 млрд, пишет SiliconANGLE.

«Это многолетнее сотрудничество, охватывающее несколько поколений, в рамках которого используются ускорители Instinct, процессоры EPYC и ИИ-системы стоечного масштаба, согласовывает наши планы по созданию высокопроизводительной, энергоэффективной инфраструктуры, оптимизированной для рабочих нагрузок Meta✴, ускоряя одно из крупнейших развёртываний ИИ в отрасли и ставя AMD в центр глобального развития ИИ», — отметила гендиректор AMD Лиза Су (Lisa Su). Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель и генеральный директор Meta✴, назвал соглашение важным шагом для Meta✴ по диверсификации её вычислительных ресурсов. «Я ожидаю, что AMD останется важным партнёром на долгие годы», — заявил он.

Как отметил ресурс Data Center Dynamics, это соглашение во многом похоже на сделку AMD с OpenAI, заключённую в октябре 2025 года, в соответствии с условиями которой AMD поставит OpenAI ускорители общей мощностью 6 ГВт. Ожидается, что поставки начнутся во II половине 2026 года, при этом OpenAI заявила о строительстве ЦОД мощностью 1 ГВт с использованием чипов MI450. На прошлой неделе Meta✴ подписала соглашение с NVIDIA о поставке нескольких поколений ускорителей, в рамках которого она будет использовать её Arm-процессоры чипов наряду с «миллионами» ускорителей Blackwell и Rubin, а также сетевой платформой Ethernet Spectrum-X.

