AMD подстрахует Crusoe, продаст ей свои чипы и сама же арендует их, если что-то пойдёт не так

Согласно данным ресурса The Information, AMD предоставит гарантию по кредиту в размере $300 млн неооблаку Crusoe для покупки и развёртывания своих ИИ-чипов. Благодаря этому стартап получит кредит под 6 %, что гораздо ниже, чем было бы без поддержки AMD. Кредит для Crusoe, организованный Goldman Sachs, будет обеспечен чипами AMD и соответствующим оборудованием.

Сделка позволит Crusoe приобрести ИИ-чипы AMD, чтобы развернуть их в новом ЦОД в Огайо, строящемся канадским девелопером 5C, поддерживаемым Brookfield. По данным источников, AMD обязуется арендовать собственные чипы у Crusoe, если ей не удастся привлечь достаточное количество клиентов, особенно среди разработчиков ИИ. Генеральный директор Crusoe Чейз Лохмиллер (Chase Lochmiller) в прошлом году сообщил Reuters, что компания планирует приобрести чипы AMD на сумму $400 млн.

Эта сделка подчеркивает усиление конкуренции среди производителей полупроводников за поддержку развития инфраструктуры, ориентированной на ИИ, отметил ресурс MarketScreener. В данном случае AMD придерживается стратегии лидера ИИ-рынка компанию NVIDIA, готовую предоставить заимствования для покупки своей продукции, арендовать собственные чипы, выступить в качестве гаранта партнёра в сделках аренды ЦОД, а также гарантировать выкуп вычислительных мощностей партнёра в случае, если те останутся невостребованными.

NVIDIA также является ключевым инвестором Crusoe. Компания участвовала в раунде финансирования серии D компании Crusoe на сумму $600 млн в конце 2024 года, а затем в раунде серии E на сумму $1,375 млрд в октябре 2025 года, что увеличило оценку Crusoe до более чем $10 млрд. Несмотря на циклический характер заключаемых NVIDIA сделок, что вызывает опасения экспертов в растущем пузыре на ИИ-рынке, инвесторы пока сохраняют оптимизм. Акции NVIDIA выросли за 2025 год более чем на 34 %, а акции AMD за тот же период — на 76 %, пишет MSN.

