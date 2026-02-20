AMD, Classiq и Comcast «квантово» улучшили интернет

Разработчик программного обеспечения для квантовых вычислений Classiq совместно с Comcast и AMD объявили о завершении испытаний, направленных на совершенствование доставки интернет-трафика путём использования квантовых алгоритмов для повышения надёжности маршрутизации в Сети, сообщает HPC Wire.

Comcast заявила, что клиентам нужно быстрое, безопасное и надёжное подключение, но при управлении большой и динамичной сетью достижение этой цели становится сложной задачей, особенно в условиях растущего спроса. Поэтому в прошлом году были начаты эксперименты по выяснению того, как квантовое ПО и технологии могут решать реальные сетевые задачи. Результаты показали, что квантовые вычисления для оптимизации сети — не теория, а вполне практическое, масштабируемое решение.

В ходе тестов решалась фундаментальная задача проектирования сети — определение независимых резервных маршрутов для сетевых узлов в общей конкурентной среде при проведении технического обслуживания и изменении топологии сети, причём с сохранением минимально возможной задержки, высокой устойчивостью к одновременным сбоям и высокой же пропускной способностью. Такая задача регулярно возникает на реальных сетях, где и без планового обслуживания не обойтись, и от одновременных сбоев никто застрахован.

В ходе эксперимента с использованием квантовых технологий и HPC-платформ AMD на базе ускорителей Instinct MI300X проверялась возможность квантовых алгоритмов успешно определять резервные пути для трафика в режиме реального времени в различных сценариях. Использовались как моделирование с использованием Instinct для достижения значимых вычислительных мощностей (кубитного уровня), что позволило быстро перебирать различные алгоритмы, так и реальный квантовый компьютер IonQ Forte с 29 алгоритмическими кубитами для проверки успешности реализации алгоритмов.

Задача оптимизации глобальных телекоммуникационных сетей — крайне ресурсоёмкая комбинаторная задача, экспоненциально усложняющаяся по мере роста размера сети. Такая задача является идеальным вызовом для систем квантовых вычислений. По словам представителя Classiq, исследования и разработки в сфере квантовых технологий требуют быстрых итераций с внесением улучшений на каждом цикле и воспроизводимых рабочих процессов. AMD заявила, что будущее HPC — в конвергенции классических и квантовых вычислений.

