Meta✴ установит более 800 газовых генераторов для питания своего ИИ ЦОД в Техасе

Строящийся в Эль-Пасо (El Paso, Техас) 1-ГВт дата-центр Meta✴ получит частично автономное питание от не менее 813 модульных газовых генераторов общей мощностью 366 МВт и стоимостью $473 млн, сообщает Datacenter Dynamics. Ввод в эксплуатацию запланировали на 2027 год. Предполагается, что в течение пятилетнего «переходного периода» Meta✴ покроет все расходы, связанные с новыми генерирующими мощностями, а кампус всё это время будет оставаться без подключения к местной энергосети.

В конце 2023 года появились сведения о том, что Meta✴ намерена воспользоваться участком в Эль-Пасо при посредничестве дочерней WurldWide LLC с приобретением более 404 га на северо-востоке города. На первом этапе в строительство инвестируют около $1,5 млрд. Ранее появилась информация, что речь может идти даже о пяти этапах строительства, в ходе каждого из которых появятся более 74 тыс. м2 площадей.

Кампус спроектирован как для поддержки серверов общего назначения, так и для ИИ-оборудования будущего, предусмотрена жидкостная система охлаждения замкнутого цикла, которая обойдётся без использования питьевой воды «большую часть года». Новый кампус станет уже третьим объектом ЦОД Meta✴ в Техасе. Компания уже располагает дата-центрами в Форт-Уэрте и Темпле. Кроме того, неподалёку в Аризоне и Нью-Мексико, она управляет ЦОД в Лос-Лунасе (Los Lunas) и Месе (Mesa) соответственно.

Против проекта в Эль-Пасо выступили экологические активисты и другие НКО, призвавшие город и коммунальные предприятия расторгнуть соглашения с Meta✴, поскольку та обещала перейти на «чистые» технологии и возобновляемую энергию, однако на деле в контрактах «прописалась» импровизированная газовая электростанция. При этом Техас богат не только природным газом, в штате высокий потенциал развития солнечной и ветроэнергетики.

Недавно сообщалось, что ИИ ЦОД используют всё больше экологически небезопасных газовых турбин, к операторам таких объектов есть даже иски. При этом традиционные газовые электростанции возводятся дольше, но зато считаются более экологичными и к тому же могут питать не только ЦОД — для гигаваттного кампуса Hyperion компания выбрала этот путь.

