По заветам Трампа: SoftBank вложится в исполинскую 9,2-ГВт газовую электростанцию в США для питания ИИ ЦОД

SoftBank Group (SBG) выступила во главе инвестиционного альянса, планирующего потратить $33,3 млрд на строительство в США газовой электростанции для поддержки ИИ-инфраструктуры. Инициатива — один из трёх проектов, запущенных в рамках американо-японского торгового соглашения, сообщает Digitimes. Помимо SoftBank, в число желающих вложить миллиарды долларов входят Toshiba, Hitachi и Mitsubishi Electric, а также Panasonic, Murata Manufacturing, TDK, Mizuho Bank и Goldman Sachs.

По данным американских и японских СМИ, Японское министерство экономики, торговли и промышленности (METI) на днях объявило, что первая волна инвестиций в рамках более широкого плана финансирования проектов в США на общую сумму $550 млрд, утверждена в качестве части продолжающихся переговоров по тарифам между двумя странами. Сама SoftBank стала крупным инвестором OpenAI, которая строит кампусы ИИ ЦОД Stargate. OpenAI в ответ инвестировала в SB Energy, «дочку» SoftBank.

Ключевым проектом альянса будет строительство гигантской электростанции на природном газе мощностью 9,2 ГВт в Огайо. Она станет крупнейшей в США, а по мощности она будет в девять раз больше, чем любая из ныне действующих американских электростанций на природном газе. Электростанция станет частью энергосистемы PJM Interconnection, обслуживающей около 20 % населения США. Впрочем, для самой PJM проект оказался сюрпризом, пусть и приятным — компании не хватает мощностей для питания ИИ ЦОД.

Один из топ-менеджеров компаний, участвующих в проекте, заявил, что точный объём инвестиций ещё не определён окончательно, но партнёры надеются, что проект можно будет использовать для расширения каналов сбыта японской продукции на фоне растущих инвестиций США в индустрию ЦОД. Дополнительно, в рамках общего плана японских инвестиций будет организовано строительство завода по выпуску искусственных алмазов за $600 млн в Джорджии и объект для экспорта сырой нефти в Мексиканском заливе стоимлостью $2,1 млрд.

На днях сообщалось, что ЦОД используют всё больше экологически небезопасных газовых турбин. Впрочем, альтернативы немногим лучше. В Соединённых Штатах Министерство энергетики (DoE) продвигает «атомные кампусы» с ослабленными требованиями к ядерной безопасности, чтобы запитать ИИ ЦОД.

