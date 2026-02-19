«Грязный» ИИ: ЦОД используют всё больше экологически небезопасных газовых турбин

Поскольку дата-центрам нужно всё больше дефицитной энергии, они наращивают использование относительно доступных газовых турбин для компенсации этого дефицита. По некоторым оценкам, такие источники электричества могут добавить 44 млн тонн к выбросам углекислого газа к 2030 году, сообщает The Register. Это приблизительно эквивалентно выбросам 10 млн частных автомобилей.

Соответствующие данные предоставила организация Truthout. Проблема в том, что обучение ИИ создало практически неисчерпаемый спрос на вычислительные мощности, что, в свою очередь, вызвало бум строительства дата-центров, требующих подключения к электросетям. В 2025 году Deloitte Insights предупреждала, что в течение десяти лет потребности ИИ ЦОД в электроэнергии только в США могут увеличиться на порядок.

Простейший способ решить проблему с дефицитом — использование газотурбинных генераторов, если рядом с ЦОД протянут газопровод, причём инвесторы в ЦОД готовы вкладываться и в строительство газопроводов. Спрос так высок, что газовые турбины оказались в дефиците, в результате некоторые компании занялись переделкой авиационных двигателей коммерческих лайнеров. Отдельные ведомства предлагают переделывать в генераторы списанные двигатели военных самолётов. Boom Supersonic, создающая сверхзвуковые пассажирские самолёты, занялась строительством энергетических турбин на основе двигателя Symphony.

Электричеством от собственных газовых генераторов обеспечивает объекты компания Meta✴, мощность кампуса Hyperion в Луизиане должна увеличиться до 5 ГВт, поскольку компания разместила заказ на три крупные газовые электростанции Entergy общей мощностью 2,26 ГВт. Активно пользуется газовыми генераторами компания xAI, не раз оказывавшаяся из-за этого в центре скандалов. Наконец, Microsoft заявляет, что в её структуре энергоснабжения важную роль играет возобновляемая энергетика (особенно в штатах, где много ветра и солнца), но компания вполне допускает использование природного газа в качестве временного решения.

Эксперты Gartner предполагают, что операторы ЦОД и вовсе не смогут обеспечить бесперебойное электроснабжение без собственных генерирующих мощностей. Фактически самым вероятным решением станут именно газовые турбины, в полном соответствии с прогнозами Schneider Electric. Всё это соответствует нынешней политике США, готовых использовать для достижения цифрового превосходства даже угольные электростанции. Стремительный рост спроса со стороны ИИ ЦОД стимулирует возобновление выработки электричества на угольных электростанциях. Только в 2025 году эта сфера выросла почти на 20 %. В феврале 2026 года Трамп подписал указ, предписывающий военным и оборонным предприятиям заключать долгосрочные соглашения о закупке электричества с подобными генерирующими компаниями.

Ранее представитель Министерства внутренних дел страны заявил, что экзистенциальная угроза для всего мира заключается в проигрыше США в «гонке вооружений» в сфере ИИ, а не в изменении климата. По данным Truthout, наращивают мощности энергетики на природном газе не только в США, хотя Америка на этом рынке является безусловным лидером. По информации издания, в мире реализуются проекты газовой энергетики общей мощностью более 1 ТВт, только за последний год рост составил 31 %. При этом АЭС, включая SMR, которые США тоже продвигают, вряд ли смогут в короткие сроки покрыть весь дефицит в энергии, и даже ослаблений требований ядерной безопасности этому, вероятно, не очень поможет.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: