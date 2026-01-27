40 ГВт со свалки: EIA предложила использовать списанные военные авиадвигатели для питания ЦОД

Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало доклад, в котором предлагается использовать списанные авиационные двигатели военных самолётов для снабжения электричеством дата-центров. Благо, таких двигателей очень много, сообщает Datacenter Dynamics.

В докладе указано, что на авиабазе Davis-Monthan Air Force Base в Аризоне имеются старые самолёты, двигатели которых и предполагается использовать в качестве элементов электрогенераторов. На этом авиационном кладбище, по данным EIA, имеются около 4 тыс. машин, теоретически способных обеспечить до 40 ГВт генерирующих мощностей. Однако это именно теоретический максимум, без учёта целесообразности, себестоимости или эксплуатационных ограничений. В документе упоминается несколько проблем с развёртыванием, включая сомнительное состояние авиадвигателей, которые в среднем хранятся более десятилетия. Имеются логистические, бюрократические и иные препоны.

Доклад EIA выделил турбовинтовые двигатели как основные источники, на них приходится до 32 ГВт. Такие двигатели похожи на варианты для коммерческих судов, которые уже предлагается применять для генерации энергии и даже имеется практический опыт внедрения подобных систем. Например, турбина GE Vernova LM6000 на 51 МВт представляет собой вариант турбовинтового двигателя GE Aerospace CF6.

EIA считает, что в случае переделки двигателей те смогут служить в качестве временных дополнительных источников электроэнергии в регионах, где имеются проблемы с энергообеспечением от магистральных электросетей или слишком долго ждать подключения к ним. В последнее время уже появились несколько компаний, предлагающих сменившие назначение двигатели для электроснабжения в секторе ЦОД.

Так, энергокомпания ProEnergy сообщила, что два оператора на рынке ЦОД в США внедрили её 48-МВт газовые генераторы на базе списанных авиадвигателей CF6-80C2 для электроснабжения объектов в ходе строительства и в первые годы работы дата-центров. Crusoe подписала соглашение с Boom Supersonic о поставке турбин Superpower на 1,21 ГВт — речь идёт о 42-МВт турбинах на природном газе, представляющих собой доработанные реактивные двигатели, предназначенные для надёжного обеспечения энергией большой мощности даже в неблагоприятных температурных условиях.

Но и это не самое необычный вариант конверсии военных технологий — HGP Intelligent Energy предложила использовать для электроснабжения ЦОД списанные реакторы с авианосцев и подводных лодок.

