Microsoft изучает использование сверхпроводников для питания ЦОД

Microsoft изучает возможность использования высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП, HTS) для питания своих дата-центров. Компания рассчитывает, что системы электропитания на основе ВТСП послужат заменой медным и алюминиевым кабелям и существенно повысят энергоэффективность ЦОД. Правда, точные сроки внедрения новой технологии пока не называются, сообщает The Register.

Высокотемпературные сверхпроводники позволяют передавать электроэнергию практически без электрического сопротивления и потерь на нагрев. Кабели такого типа представляют собой сверхпроводящие ленты в жидком азоте и, по данным Microsoft, они занимают значительно меньше пространства в сравнении с традиционными кабелями, рассчитанными на ту же мощность.

Microsoft утверждает, что с традиционными проводниками операторам ЦОД требуется делать выбор между расширением подстанций, добавлением дополнительных кабелей-фидеров, снижением плотности развёртывания энергетической инфраструктуры или просто отказом от расширения объекта. HTS-системы позволят увеличить энергетическую плотность, не занимая дополнительного пространства и используя более «чистые» схемы электроснабжения.

Но пока сверхпроводящие кабели не нашли широкого применения даже в традиционных электросетях, поскольку такие материалы труднодоступны, работать с ними сложно, да и в целом технология пока весьма дорога. ВТСП-кабели часто дороже классических, а передача высокого напряжения по существующим HTS-линиям текущего поколения — довольно сложная задача.

В начале 2025 года Microsoft инвестировала в Veir, которая разрабатывает ВТСП-системы электропитания для дата-центров гиперскейлера. Veir продемонстрировала функционирующую систему в ноябре, но даже в ходе демонстрации удалось передать всего 3 МВт по одному кабелю в «имитированной и масштабируемой среде ЦОД». Полная коммерциализация планируется в 2026 году, но это вовсе не значит, что Microsoft начнёт внедрять технологию в ближайшее время.

Veir заявляет, что ВТСП-система по-прежнему находится на стадии разработки и оценки возможностей внедрения в масштабах гиперскейлера, а упомянули её в контексте недавних достижений в соответствующей области. Тем не менее, пока речь идёт о тестировании, проверке и укреплению доверия к технологии со стороны партнёров Microsoft.

В последних проектах создания ЦОД часто случаются ситуации, когда та или иная компания заявляет об «изменении правил игры» с заключением партнёрского соглашения с разработчиков новой технологии, например — малых модульных реакторов (SMR). При этом такие технологии часто не готовы к коммерческому применению и потребитель продолжает пользоваться старыми решениями, например — электростанциями на природном газе.

Пока Microsoft ограничивается туманными заявлениями о том, что HTS-линии уменьшат «физическое и социальное воздействие энергетической инфраструктуры», но не уточнила, кому, кроме самой Microsoft, принесут пользу высокотемпературные сверхпроводники и какую именно. Компания утверждает, что ВТСП ЛЭП нового поколения помогут ускорить расширение ИИ ЦОД. Тем не менее, для раскрытия полного потенциала HTS необходимо пересмотреть традиционные представления об энергосистемах и переосмыслить подходы к передаче электричества и проектированию ЦОД.

