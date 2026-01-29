STT GDC запускает в Сингапуре экспериментальный дата-центр с HVDC-питанием

Оператор ЦОД ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) анонсировал запуск тестового ЦОД FutureGrid Accelerator с питанием постоянным током в Сингапуре — это первый в Юго-Восточной Азии инфраструктурный объект с высоковольтным High Voltage Direct Current (HVDC) энергоснабжением, сообщает Datacenter Dynamics.

Расположенная при центре Electrification and Power Grids Centre (EPGC) Наньянского технологического университета (NTU) Сингапура на острове Джуронг, первая в регионе площадка демонстрирует интеграцию HVDC-технологий с реальными ИИ-нагрузками. Это позволит удовлетворять требованиям к высокой плотности размещения и высокой отказоустойчивости вычислений нового поколения в сфере ИИ. Проект совместно разработан STT GDC и Liteon при поддержке Energy Research Institute при NTU и детища NTU — компании Amperesand.

Фактически чипы в ИИ-серверах работают от постоянного тока, но дата-центры изначально получают и распределяют переменный. Это ведёт в постоянной конвертации AC–DC, что приводит к энергопотерям. Гиперскейлеры пытаются добиться большей энергетической плотности стоек, используя прямое DC-питание. Солнечные и ветряные электростанции, как и многие топливные ячейки, также генерируют постоянный ток. STT GDC добавляет, что HVDC также повышает энергоэффективность, что ведёт к меньшим выбросам CO 2 и использованию меньшего количества меди.

FutureGrid Accelerator, по словам создателей — стратегическая инвестиция в достижение сингапурского цифрового лидерства в долгосрочной перспективе. Сотрудничество мировых лидеров ИИ-индустрии над этим проектом позволяет строить инфраструктуру, готовую к будущим ИИ-нагрузкам, в то же время находясь на передовом крае внедрения экоустойчивых технологий. Тестовая площадка позволит оценить производительность HVDC-систем с нагрузками не менее 325 кВт, используя архитектуру Liteon и твердотельные трансформаторы Solid State Transformer (SST) Amperesand.

STT GDC планирует внедрять технологию в будущих ЦОД в Сингапуре, а позже — масштабировать её использование на все мировые рынки. Компания также подписала меморандум о взаимопонимании с местными образовательными и научными учреждениями: Institute of Technical Education (ITE), Singapore Polytechnic (SP), NTU Singapore и National University of Singapore (NUS) для расширения пула талантов в городе-государстве. Соглашения помогут в течение пяти лет обучить более 8 тыс. сингапурцев в рамках программ, посвящённых ИИ-инфраструктуре и устойчивым энергетическим системам. Внимание будет уделяться не только IT и экоустойчивости, но и финансовой стороне вопроса, маркетингу и другим смежным дисциплинам.

Прпоекты с применением постоянного тока сегодня — не редкость. Например, ещё в конце 2024 года Microsoft и Meta✴ представили дизайн ИИ-стойки с раздельными шкафами для питания и IT-оборудования с переходом на архитектуру 400 В DC. В мае 2025 года было объявлено, что Google готовит мегаваттные стойки с питанием 400 В DC, тогда же сообщалось, что Infineon и NVIDIA разрабатывают архитектуру HVDC-питания 800 В DC для ИИ ЦОД.

В октябьре 2025 года появилась информация, что OCP запустила инициативу Open Data Center for AI для стандартизации инфраструктуры передовых ИИ ЦОД с мегаваттными стойками, в числе прочего уделялось внимание и технологиям HVDC. Наконец, тогда же опубликована новость, что ABB поддержит NVIDIA во внедрении 800 В DC питания для мегаваттных ИИ-стоек.

