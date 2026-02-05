KKR и Singtel выкупили оператора ЦОД STT GDC за $5,1 млрд

Инвестиционная группа KKR и сингапурская телеком-компания Singtel анонсировали подписание окончательных соглашений о полной покупке оператора ЦОД STT GDC, действующего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Datacenter Dynamics. Компании приобретут оставшиеся 82 % в STT GDC у ST Telemedia за S$6,6 млрд ($5,1 млрд). После закрытия сделки KKR и Singtel получат доли 75 % и 25 % соответственно. Это пока крупнейшая сделка на рынке ЦОД в этом году.

ST Telemedia основала STT GDC со штаб-квартирой в Сингапуре 12 лет назад, чтобы сделать её одной из первых ведущих платформ ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, она получила сильные позиции в Великобритании и Европе благодаря значительной доле в компании Virtus. Сегодня у STT GDC более 95 площадок в 12 регионах и есть точки присутствия на более чем 20 ключевых рынках. Общая IT-мощность объектов компании составляет 1,7 ГВт, но есть и 2,3 ГВт потенциальных мощностей.

Компания действует в Сингапуре, Индии, на Филиппинах, в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Японии и Южной Корее. В Европе она ведёт дела в Великобритании, Италии и Германии (посредством Virtus Data Centres). Ранее через GDS, в которой STT имеет долю, она предлагала сервисы в материковом Китае.

В результате сделки общая капитализация купленной компании составит S$13,8 млрд ($10,9 млрд), включая заёмные средства и капитальные затраты на реализуемые проекты. Сделка должна быть закрыта во II половине 2026 года. KKR и Singtel впервые инвестировали S$1,75 млрд ($1,3 млрд) в STT GDC в 2024 году. Ранее KKR владела около 14 % бизнеса, а Singtel принадлежит более 4 %.

KKR владеет оператором ЦОД CyrusOne, у которого есть более 40 объектов в США и Европе, совместно с принадлежащей BlackRock компанией Global Infrastructure Partners (GIP), а также поддерживает европейского оператора GTR. Она приобрела 20 % долю в принадлежащем Singtel бизнесе за $800 млн в 2023 году. В том же году она совместно с фондом Mubadala (ОАЭ) купила компанию CoolIT, занимающуюся СЖО.

Singtel закрывает несколько устаревших дата-центров в Сингапуре, но всё ещё управляет некоторыми крупными объектами в стране через своё подразделение Nxera, в которое KKR тоже вложилась. Последняя также строит несколько объектов в Юго-Восточной Азии при содействии местных игроков и рассчитывает в ближайшие годы увеличить мощность своих ЦОД с 200 до 400 МВт.

Стоит отметить, что ST Telemedia и Singtel по большей части принадлежат инвестиционному подразделению сингапурского правительства Temasek Holdings. STT была ключевым инвестором американского колокейшн-гиганта Equinix. ST Telemedia в 2000 году основала компанию i-STT, позже поглощённую Equinix в США. В результате STT на какое-то время стала крупнейшим стратегическим акционером компании, хотя с тех пор избавилось от этого актива.

