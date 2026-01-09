Global Technical Realty (GTR) привлекла почти $2 млрд для экспансии на европейском рынке ЦОД

Оператор дата-центров Global Technical Realty (GTR), строящий объекты по всей Европе, привлёк почти $2 млрд для строительства в регионе цифровой инфраструктуры нового поколения, сообщает Datacenter Knowledge. $1,5 млрд обязалась предоставить инвестиционная компания KKR, а частная инвестиционная группа Oak Hill Capital присоединится к ней, выделив ещё порядка $400 млн, чтобы помочь GTR в строительстве новых ЦОД «под ключ».

Компания GTR была сфомирована в 2020 году при участии предпринимателя Франека Содзавичного (Franek Sodzawiczny) и KKR. Теперь она расширяет присутствие как на основных рынках дата-центров, так и на развивающихся — не только в Европе, но и за её пределами. Ранее Содзавичный основал два колокейшн-провайдера в Великобритании: Sentrum (продана Digital Realty в 2012 году за $1 млрд) и Zenium (продана CyrusOne в 2017 году за $442 млн).

По данным Datacenter Dynamics, KKR впервые объявила о намерении потратить $1 млрд на создание нового игрока рынка ЦОД гиперскейл-уровня в мае 2020 года. KKR намеревалась направить около $34 млрд собственного капитала в сферу цифровой инфраструктуры в рамках 24 инвестиций, а также вложить более $20 млрд в энергетику и возобновляемые источники энергии. Портфель компании включает пять платформ ЦОД в США, странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). В общей сложности насчитывается более 155 объектов и портфель проектов по развитию мощностей на 12 ГВт.

Oak Hill и её предшественники на сегодня осуществили порядка 30 инвестиций в цифровой бизнес. Инвестиции в GTR знаменуют собой четвёртую платформенную инвестицию фирмы в сектор ЦОД. 7 января GTR объявила, что новые инвестиции KKR и Oak Hill поддержат планы её развития — строительства новых объектов с нуля и реализации новых планов в Европе для удовлетворения спроса на энергоёмкую инфраструктуру для ИИ и облачных бизнесов.

Сегодня GTR управляет «флагманским» кампусом GB One на 40,5 МВт в Лондоне, а также IS One на 10,5 МВт в Тель-Авиве. В июле 2023 года она приобрела кампус ES One близ Барселоны (Испания), находящийся недалеко от новой посадочной станции для подводного кабеля, соединяющего Европу, Северную Африку и Ближний Восток. В ноябре 2025 года GTR анонсировала планы переделки промышленной площадки на западе Лондона площадью 13 га в кампус GB Two для четырёх дата-центров. В том же месяце компания анонсировала строительство нового объекта CH One в Цюрихе (Швейцария).

