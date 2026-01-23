FuelCell Energy и SDCL поставят дата-центрам топливные ячейки на 450 МВт

Американская компания FuelCell Energy и британская инвестиционная компания Sustainable Development Capital (SDCL) объявили о поставках дата-центрам топливных ячеек общей мощностью до 450 МВт, сообщает Datacenter Knowledge. FuelCell Energy делает акцент на переходе к новой архитектуре с централизованным электропитанием 800 В DC, оптимальным для масштабирования ИИ-инфраструктуры ЦОД.

Подчёркивается, что системы FuelCell Energy могут обеспечить прямое DC-питание «мегаваттного уровня» в обход электросетей. При этом клиенты пока могут приобретать AC-варианты систем с последующим переходом на постоянный ток без замены силовых модулей. FuelCell Energy выпускает карбонатные топливные ячейки Molten Carbonate Fuel Cells (MCFC) мощностью 2,5 МВт и 1,25 МВт, способные работать на биогазе, природном газе и смесях того и другого с добавлением до 50 % водорода. Также компания заявляет, что её системы могут генерировать горячую и холодную воду, а также пар высокого давления.

Более крупный конкурент Bloom Energy выпускает твердооксидные топливные элементы (SOFC), уже присутствующие на рынке дата-центров. Места для роста на рынке топливных элементов пока достаточно. По оценкам, к 2030 году совокупная выручка в этой нише достигнет $18,6 млрд, в 2025 году она составила $5,6 млрд. В исследованиях Canaccord Genuity указывается, что FuelCell Energy всё ещё необходимо показать пример конкурентоспособного внедрения в сегменте ЦОД.

FuelCell — не новичок на рынке. В марте 2025 года сообщалось, что она, в числе других компаний, намерена использовать газ из угольных шахт для энергоснабжения ЦОД, а в июле появилась информация, что Inuverse планирует оснастить дата-центр AI Daegu Data Center в Южной Корее её топливными элементами.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: