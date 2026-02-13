ECL представила всеядную энергетическую архитектуру для периферийных ИИ ЦОД

Компанией ECL (EdgeCloudLink) анонсирована платформа FlexGrid. Речь идёт об энергетической архитектуре, позволяющей развёртывать ИИ ЦОД высокой плотности в локациях с ограниченными возможностями питания. Решение предлагается как способ масштабирования инфраструктуры инференса за пределы крупных кампусов, в которых осуществляется обучение ИИ-моделей — в городские агломерации, периферийные локации и промзоны, где зачастую доступно не более 50–100 МВт, сообщает Converge Digest.

FlexGrid обеспечивает модульное развёртывание на площадках мощностью от 2–10 МВт с возможностью масштабировать подключение до 20–25 МВт на объект с помощью интеграции дополнительных, локальных источников энергии различного происхождения.

Основа платформы — патентованная система управления питанием ECL, позволяющая объединять несколько источников энергии, включая классические электросети, водородные топливные элементы, генераторы на природном газе, возобновляемые источники и дизельные генераторы. В результате обеспечивается унифицированная подача постоянного или переменного тока. В отличие от традиционных дата-центров, в норме использующих один тип источников энергии, FlexGrid позволяет менять источники энергии или добавлять к ним новые без изменения базовой энергетической инфраструктуры объектов.

ECL утверждает, что это позволяет оперативно реагировать на региональные энергетические ограничения, изменения политики энергоснабжения на местах и дефицит топлива, при этом сохраняя стабильное качество электропитания ИИ-инфраструктуры. ECL подчёркивает, что FlexGrid разработана для «нормализации» подачи энергии из любых локальных источников и надёжного энергоснабжения ИИ-объектов в условиях ограничений сетевой энергоинфраструктуры.

Пока конкуренты стремятся обеспечить себе мощности от 50 МВт для обучения, ECL работает на обозримую перспективу, делая ставку на периферийные объекты, где жизненно важным становится возможность агрегации и управления питанием таким образом, чтобы обеспечить гибкий выбор площадок и быстрый ввод объектов в эксплуатацию.

Летом 2026 года сообщалось, что ECL напечатала свой первый модульный дата-центр, работающий от водородных элементов питания. В сентябре того же года появилась информация, что компаняи построит гигантский «зелёный» ЦОД TerraSite-TX1, а первым арендатором станет ИИ-облако Lambda. Годом позже вышла новость о том, что Lambda и ECL впервые запитали NVIDIA GB300 NVL72 от водорода, но теперь стартап перешёл к более универсальным решениям.

