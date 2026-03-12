NVIDIA инвестирует в Nebius $2 млрд в рамках стратегического партнёрства в сфере ИИ ЦОД

NVIDIA объявила о намерении инвестировать $2 млрд в компанию Nebius Group в рамках стратегического партнёрства, предусматривающего разработку и строительство ИИ ЦОД, сообщает Bloomberg. В последние дни новости об очередных миллиардных инвестициях NVIDIA публикуются почти регулярно.

В этот раз NVIDIA потратит средства на Nebius в рамках стратегического партнёрства — фактически компания нередко вкладывает средства в бизнесы, покупающие её ускорители.

Базирующаяся в Амстердаме Nebius к концу 2030 года намерена внедрить более 5 ГВт систем на решениях NVIDIA; такой энергии приблизительно хватило бы для электроснабжения 3,8 млн домохозяйств.

Речь идёт о сотрудничестве, касающемся полного стека ИИ-технологий — от разработки архитектуры ИИ-фабрик до взаимодействия в сфере программного обеспечения. Это позволит Nebius ускорить строительство передовой облачной платформы.

Nebius активно внедряет технологии NVIDIA на глобальном уровне, включая строительство многочисленных ИИ-фабрик гигаваттного уровня в США. Чтобы Nebius смогла обеспечить более 5 ГВт к концу 2030 года, NVIDIA поддержит раннее внедрение компанией своих ИИ-ускорителей новейшего поколения.

В рамках партнёрства предусмотрено несколько векторов взаимодействия:

разработка и поддержка ИИ-фабрик, включая доступ к проектным материалам партнёров, ранним образцам оборудования и поддержке системного ПО, регулярные встречи по бизнес-вопросам и для обсуждения технических аспектов;

обеспечение лучшего в своём классе инференса и агентского ИИ-стека для разработчиков и корпоративных клиентов с использованием новейшего программного обеспечения NVIDIA, оптимизированных моделей и библиотек;

внедрение разных поколений инфраструктуры NVIDIA на платформе Nebius благодаря раннему внедрению архитектур NVIDIA, включая платформу NVIDIA Rubin, CPU семейства NVIDIA Vera и системы хранения данных NVIDIA BlueField;

оптимизация парка оборудования Nebius с внедрением новейших систем мониторинга NVIDIA и учёт рекомендаций, касающихся программного обеспечения.

NVIDIA нередко использует свои, почти неисчерпаемые финансовые ресурсы для финансирования расширения ИИ-инфраструктуры на своих чипах. Это уже вызвало критику экспертов, допускающих, что такие циркулярные инвестиции способствуют возникновению пузыря на рынке ИИ. В январе 2026 года NVIDIA анонсировала вложение $2 млрд в конкурента Nebius — компанию CoreWeave для внедрения своих продуктов, а совсем недавно NVIDIA поддержала развёртывание 1 ГВт мощностей стартапом Thinking Machines Lab.

Неооблачный провайдер Nebius появился после раскола «Яндекса» и продажи его российской части бизнеса в 2024 году за $5,2 млрд российским покупателям. В конце того же года Nebius привлекла $700 млн от группы инвесторов, включавшей NVIDIA. По состоянию на конец 2024 года NVIDIA владела акциями компании на сумму $33 млн.

Совсем недавно IT-гигант выделил ещё $4 млрд на связанные с ИИ проекты. NVIDIA инвестировала по $2 млрд в поставщиков лазеров и фотоники для ИИ ЦОД — компании Lumentum и Coherent.

