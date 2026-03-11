Thinking Machines Lab развернёт 1 ГВт мощностей на основе Vera Rubin при поддержке NVIDIA

NVIDIA заключила соглашение с Thinking Machines Lab о развёртывании оборудования на основе ускорителей Vera Rubin мощностью не менее 1 ГВт. Проект будет реализован для поддержки обучения передовых моделей стартапа, сообщает Datacenter Dynamics. Глава NVIDIA Дженсен Хуанга (Jensen Huang) заявил, что ИИ — мощнейший инструмент познания в истории человечества, и компания рада сотрудничать с Thinking Machines для воплощения в жизнь захватывающего видения будущего ИИ, предложенного стартапом.

NVIDIA также добавила, что вложила в Thinking Machines значительные средства. Кроме того, в рамках партнёрства компании намерены совместно разрабатывать системы обучения, оптимизированные для архитектуры NVIDIA, а также расширять доступ к передовым ИИ-моделям. Где и когда будет развёрнуто оборудование, объявят позже; финансовые подробности сделки также пока не раскрываются. NVIDIA сообщила, что развёртывание оборудования на основе Vera Rubin планируется в начале 2027 года.

Thinking Machines, основанная в феврале 2025 года бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати (Mira Murati), по данным самой компании, разрабатывает «мультимодальные системы, работающие совместно с людьми» — в противовес полностью автономным ИИ-системам, над которыми работают другие ИИ-компании. В октябре 2025 года Thinking Machines анонсировала так называемый API Tinker — он разработан для упрощения тонкой настройки open source-моделей.

По данным Reuters, на июль 2025 года компания привлекла $2 млрд инвестиций от NVIDIA, AMD, Cisco и других инвесторов; её капитализация составляла $12 млрд. Впрочем, не всё идёт гладко: в январе она лишилась двух соучредителей, которые предпочли вернуться в OpenAI. При этом NVIDIA активно инвестирует и в OpenAI — недавно стороны договорились о вложении в последнюю $30 млрд в обмен на её акции.

