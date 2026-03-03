NVIDIA инвестировала $4 млрд в поставщиков лазеров и фотоники для ИИ ЦОД Lumentum и Coherent

NVIDIA инвестирует по $2 млрд в Lumentum Holdings и Coherent Corp., выпускающие оптическое сетевое оборудование. Сделки также включает «многомиллиардные» обязательства по закупке определённых лазерных компонентов и доступ к ним в будущем, сообщает Silicon Angle. В случае Coherent речь идёт и о других оптоэлектронных комплектующих.

В марте 2025 года NVIDIA представила серию коммутаторов Spectrum-X и Quantum-X для дата-центров, использующих интегрированную фотонику (CPO), что позволило отказаться от использования трансиверов, упростить инфраструктуру и снизить энергопотребление сетевых интерконнектов. Lumentum и Coherent выпускают компоненты для таких систем, причём первая ещё осенью прошлого года начала наращивать производственные мощности по их выпуску. Lumentum входит в число ключевых поставщиков лазерных модулей, оптимально подходящих для CPO — с механизмом терморегулирования и оптимизацией сетевой производительности.

Выручка Lumentum в 2025 году составила $655,5 млн. Компания производит и иное сетевое оборудование, в том числе классические трансиверы и оптические коммутаторы (OCS), а также поставляет индустриальные лазеры, например, для сварки металлов. Coherent также выпускает и промышленные лазеры, и оптические решения для дата-центров. Так, недавно компания представила оптимизированный CPO-модуль. Кроме того, Coherent предлагает инструменты для разработки оптических сетевых решений.

Coherent и Lumentum используют средства NVIDIA для поддержки исследований и конструкторских разработок. Также компании работают над тем, чтобы нарастить производство в США. После объявления о новых инвестициях акции компаний поднялись в цене более чем на 10 %. Доля NVIDIA на рынке Ethernet-коммутаторов стремительно растёт, во многом благодаря спросу на её же ИИ-платформы. Этот сегмент становится всё более прибыльным для компании. При этом агрессивная политика NVIDIA уже привела к дефициту лазеров.

