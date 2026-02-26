И без Китая всё отлично: квартальные показатели NVIDIA превзошли ожидания благодаря растущим продажам решений для ЦОД

NVIDIA опубликовала отчёт о финансовых результатах за IV квартал и 2026 финансовый год, закончившийся 25 января 2026 года. Результаты компании превзошли ожидания Уолл-стрит. Общая выручка NVIDIA за IV финансовый квартал составила $68,13 млрд, что на 20 % больше, чем в III квартале, и на 73 % больше, чем годом ранее, превысив прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $66,21 млрд (по данным CNBC). Скорректированная чистая прибыль на разводнённую акцию (Non-GAAP) составила $1,62 при прогнозе от LSEG в размере $1,53. Чистая прибыль (GAAP) составила $42,96 млрд или $1,76 на разводнённую акцию, тогда как годом ранее эти показатели равнялись $22,09 млрд и $0,89 соответственно.

Валовая маржа (GAAP) выросла примерно на 160 базисных пунктов по сравнению с III кварталом и достигла 75 % в отчётном квартале, что соответствует прогнозам Уолл-стрит и немного превосходит ожидания компании. NVIDIA ожидает, что в текущем квартале маржа сократится на 10 базисных пунктов. В I квартале 2027 финансового года компания также ожидает получить выручку в размере $78 млрд ± 2 % (без учёта продаж для ЦОД в Китае) при прогнозе аналитиков в размере $72,6 млрд.

«Спрос на вычислительные ресурсы растет экспоненциально — наступил переломный момент в развитии агентного ИИ. Grace Blackwell с NVLink сегодня является лидером в области инференса, обеспечивая на порядок меньшую стоимость токена, а Vera Rubin ещё больше укрепит это лидерство», — сказал Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор NVIDIA. «Внедрение агентов в корпоративном секторе стремительно растет. Наши клиенты стремятся инвестировать в вычислительные мощности для ИИ — в фабрики, которые обеспечивают промышленную революцию в области ИИ и их будущий рост», — добавил он.

Более 91 % продаж компании приходится на сегмент решений для ЦОД, выручка которого составила $62,3 млрд, что на 75 % больше год к году, а также превысило ожидания аналитиков в $60,69 млрд, согласно данным StreetAccount. В этом сегменте выручка от поставки решений для вычислений выросла на 58 % год к году до $51,33 млрд, а выручка от продаж сетевого оборудования увеличилась за квартал на 263 % до $10,98 млрд. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) объяснила быстрый рост бизнеса «продолжающимся наращиванием вычислительной инфраструктуры NVLink для систем GB200 и GB300, а также развитием платформ Ethernet и InfiniBand».

NVIDIA отметила, что гиперскейлеры «остаются нашей крупнейшей категорией клиентов», на которые приходится чуть более 50 % выручки в сегменте решений для ЦОД. Колетт Кресс также заявила, что, хотя администрация США одобрила поставки «небольших объёмов» чипов H200 для китайских клиентов, а Китай формально разрешил закупки, компания пока не получила от них никакой выручки. «Мы не знаем, будет ли разрешён какой-либо импорт в Китай», — сказала Кресс. Это заявление в корне отличается от её сообщения в прошлом месяце о скорых поставках в КНР и о том, что власти США «лихорадочно работают» над уточнением деталей соглашения о разделе доходов.

«Чтобы сохранить свои лидирующие позиции в области вычислительных мощностей для ИИ, Америка должна взаимодействовать с каждым разработчиком и быть предпочтительной платформой для каждого коммерческого предприятия, включая предприятия в Китае, — сказала она. — Мы продолжим взаимодействовать с правительствами США и Китая и отстаивать способность Америки конкурировать на мировом рынке».

Среди других направлений деятельности NVIDIA, выручка от игрового бизнеса за IV финансовый квартал выросла год к году на 47 % до $3,7 млрд, хотя и уменьшилась на 13 % по сравнению с предыдущим кварталом. Автомобильное и робототехническое подразделение компании увеличило продажи год к году на 6 % до $604 млн, что ниже ожиданий аналитиков в $654,8 млн, согласно данным StreetAccount. В сегменте профессиональной визуализации продажи выросли на 159 % до $1,3 млрд, значительно превысив прогноз аналитиков в $755,4 млн, согласно данным StreetAccount.

По итогам за 2026 финансовый год выручка NVIDIA составила $215,94 млрд, что на 65 % больше, чем годом ранее. Валовая маржа (GAAP) составила 71,1 % против 75,0 % годом ранее (падение — 3,9 п.п.). Чистая прибыль (GAAP) равна $120,07 млрд или $4,9 на разводнённую акцию против $72,88 млрд (рост 65 %) или $2,94 на разводнённую акцию годом ранее.

