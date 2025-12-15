Квартальные продажи Ethernet-коммутаторов подскочили на треть благодаря спросу со стороны ЦОД

Компания International Data Corporation (IDC) подсчитала, что в III квартале уходящего года объём мирового рынка Ethernet-коммутаторов корпоративного класса достиг $14,7 млрд: это на 35,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Вместе с тем продажи маршрутизаторов для предприятий и поставщиков услуг увеличились на 15,8 % в годовом исчислении — до $3,6 млрд.

Значительная положительная динамика обусловлена прежде всего развитием сегмента дата-центров. Гиперскейлеры и крупные облачные провайдеры активно закупают сетевое оборудование на фоне стремительного внедрения ИИ, которое сопровождается расширением инфраструктуры ЦОД.

Поставки Ethernet-коммутаторов для дата-центров в денежном выражении выросли на 62,0 % по отношению к III четверти 2024 года. Выручка от устройств стандарта 800GbE подскочила на 91,6 % в квартальном исчислении, а их доля в общем объёме ЦОД-рынка составила 18,3 %. Продажи решений 200/400GbE взлетели на 97,8 % в годовом исчислении: на них приходится 43,9 % от общей выручки в сегменте дата-центров.

В категории Ethernet-коммутаторов, не связанных с ЦОД, продажи за год поднялись на 8,2 %. Выручка от поставок решений 1GbE выросла на 1,2 %, 10GbE — на 14,3 %, 25/50GbE — на 20,9 % по сравнению с III кварталом 2024-го.

С географической точки зрения в Северной и Южной Америке рынок коммутаторов Ethernet в целом расширился на 41,6 %, чему способствовал активный рост в дата-центрах США. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) продажи поднялись на 24,7 % в годовом исчислении, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 32,7 %. В рейтинг крупнейших поставщиков коммутаторов Ethernet в глобальном масштабе входят Cisco, Arista Networks, HPE, NVIDIA и Huawei с долями соответственно 29,8 %, 12,8 %, 12,5 %, 11,6 % и 8,2 %. Отмечается, что выручка NVIDIA на рынке Ethernet-коммутаторов за год взлетела на 167,7 %.

В секторе маршрутизаторов на поставщиков услуг пришлось 74,0 % от общего объёма выручки с ростом на 20,2 % в годовом исчислении. Корпоративное направление принесло 26,0 % продаж, показав прибавку на уровне 4,7 %. В региональном плане поставки маршрутизаторов в Северной и Южной Америке поднялись на 31,5 % в годовом исчислении, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 7,7 %, а в регионе EMEA — на 3,5 %.

