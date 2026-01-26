NVIDIA инвестировала в CoreWeave ещё $2 млрд, чтобы та побыстрее построила ИИ ЦОД на 5 ГВт

NVIDIA и CoreWeave объявили о расширении партнёрских отношений, что позволит CoreWeave ускорить создание более чем 5 ГВт мощностей ИИ ЦОД к 2030 году. NVIDIA также инвестировала $2 млрд в обыкновенные акции класса А CoreWeave по цене $87,20/шт. Как сообщается в пресс-релизе, «инвестиции отражают уверенность NVIDIA в бизнесе, команде и стратегии роста CoreWeave как облачной платформы, построенной на инфраструктуре NVIDIA». Акции CoreWeave выросли на 14 % в ходе утренних торгов и на 30 % с начала года, несмотря на продолжающиеся операционные убытки, отметил ресурс Investing.

Компании сообщили, что с целью удовлетворения продолжающегося роста спроса на ИИ и потребности в вычислительных ресурсах они углубляют согласование своей инфраструктуры, ПО и платформ. Компании намерены:

создать ИИ-процессы, разработанные и управляемые CoreWeave с использованием технологии ускоренных вычислений NVIDIA для удовлетворения спроса клиентов;

использовать финансовую мощь NVIDIA для ускорения приобретения CoreWeave земли, электроэнергии и площадок для возведения ИИ-объектов;

тестировать и подтверждать работоспособность ПО CoreWeave, разработанного специально для ИИ, и эталонной архитектуры, включая SUNK и CoreWeave Mission Control, чтобы обеспечить более глубокую совместимость и работать над включением этих решений в эталонные архитектуры NVIDIA для облачных партнёров NVIDIA и корпоративных клиентов;

запустить несколько поколений инфраструктуры NVIDIA на платформе CoreWeave за счёт раннего внедрения вычислительных архитектур NVIDIA, включая платформу Rubin, процессоры Vera и СХД на базе BlueField.

Несмотря на то, что гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) категорически не согласен с концепцией циклического финансирования, новые инвестиции вряд ли полностью развеют критику, отметил Investing. Многие аналитики по-прежнему рассматривают эти соглашения как косвенную поддержку NVIDIA спроса на собственные чипы. Глава CoreWeave Майкл Интратор (Michael Intrator) ранее назвал обвинения в циклическом финансировании «нелепыми», отметив, что общая доля NVIDIA остаётся относительно небольшой по сравнению с общим объёмом привлечённого CoreWeave капитала, превышающим $25 млрд.

CoreWeave продолжает осуществлять диверсификацию своей клиентской базы. В ходе последнего квартального отчёта компания сообщила, что вклад крупнейшего заказчика в общую выручку не превышает 35 %. Для сравнения, в 2024-м году около 62 % от суммарной выручки CoreWeave приходилось на Microsoft. Вторым по величине заказчиком была NVIDIA (15 %), которая обязалась выкупить у CoreWeave все нераспроданные ИИ-мощности. У Microsoft имеются контракты с несколькими неооблаками на общую сумму более $60 млрд. Если ранее Microsoft скупала мощности в интересах OpenAI, то теперь OpenAI скупает мощности у CoreWeave напрямую, общая сумма контрактов достигла $22,4 млрд.

Кроме того, в рамках партнёрского соглашения с IBM компания CoreWeave обязалась поставить ей один из своих первых ИИ-суперкомпьютеров на базе NVIDIA GB200 NVL72. В числе клиентов CoreWeave также Meta✴, заключившая с ней контракт на $14,2 млрд. Впрочем, для снижения рисков, связанных с крупными заимствованиями для развёртывания ИИ-инфраструктуры IT-гиганты проводят сделки по обеспечению своих проектов через компании специального назначения — SPV (special-purpose vehicle), финансируемые большей частью инвесторами с Уолл-стрит.

Чтобы обеспечить выполнение обязательств по развёртыванию ИИ-инфраструктуры в рамках обязательств по контрактам с ИИ-компаниями, CoreWeave прибегает к заимствованиям. В частности, для развёртывания облачной инфраструктуры в рамках долгосрочного соглашения с OpenAI компания договорилась об отложенном кредите (DDTL 3.0) на сумму $2,6 млрд.

