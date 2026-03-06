Инференс-нагрузки Perplexity прописались в облаке CoreWeave

Компания CoreWeave объявила о заключении долгосрочного соглашения с Perplexity. Стратегическое партнёрство призвано обеспечить выполнение рабочих ИИ-нагрузок последней, также предусмотрено пилотное внедрение в обеих организациях новых сервисов. Утверждается, что CoreWeave позволяет клиентам переходить от разработки непосредственно к внедрению без перепроектирования систем и инструментов.

Соглашение предусматривает, что платформа CoreWeave будет использоваться Perplexity для инференса нового поколения. Выделенные кластеры на основе суперускорителей NVIDIA GB200 NVL72 гарантируют соответствие инфраструктуры облачного провайдера изменению задач Perplexity и высоким требованиям экосистемы на основе Sonar и Search API. В своё время Perplexity начинала с выполнения задач инференса с помощью CoreWeave Kubernetes Service и применения платформы W&B Models для (до-)обучения моделей и управления ими на всех этапах, от экспериментального до ввода в эксплуатацию.

Дополнительно CoreWeave повсеместно внедрит в своей организации инструменты Perplexity Enterprise Max, что позволит её специалистам искать информацию в интернете и внутренней базе данных, проводить углублённые исследования, анализировать данные и визуализировать их. Партнёрство является свидетельством «мультиоблачной» стратегии Perplexity. Чуть более месяца назад Microsoft заключила крупную облачную сделку с Perplexity, но ключевым провайдером ИИ-поисковика останется AWS.

Это лишь последняя из удачных сделок CoreWeave, сдающей в аренду мощности даже таким компаниям, как Microsoft, Meta✴ и OpenAI. В 2025 году компания получила средства от NVIDIA, которая арендовала свои же ускорители у CoreWeave. В сентябре 2025 года компания обязалась выкупить у неооблачного оператора все нераспроданные мощности. CoreWeave на волне роста спроса на облачные услуги удвоит в 2026 году капитальные затраты, хотя некоторые инвесторы сомневаются в целесообразности таких мер.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: