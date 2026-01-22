Глава NVIDIA объявил о крупнейшем в истории человечества строительстве ИИ-инфраструктуры

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang, на фото справа), выступая на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), описал ИИ как основу «крупнейшего в истории человечества строительства инфраструктуры», способствующей созданию рабочих мест во всей мировой экономике. Хуанг представил ИИ не как единую технологию, а как «пятислойный торт», охватывающий энергетику, микросхемы и вычислительную инфраструктуру, облачные ЦОД, ИИ-модели и, в конечном итоге, прикладной уровень.

По его словам, поскольку каждый слой ИИ-структуры должен быть построен и эксплуатироваться, перестройка платформы создаёт рабочие места во всей экономике — от энергетики и строительства до передового производства, облачных операций и разработки приложений. Прикладной уровень может быть сосредоточен на интеграции ИИ в финансовые услуги, здравоохранение или производство. «Именно этот верхний слой, в конечном счете, станет источником экономической выгоды», — отметил Хуанг.

Развитие ИИ уже создаёт спрос на квалифицированную рабочую силу, начиная от производства электроэнергии и заканчивая изготовлением микросхем, строительством ЦОД и облачными операциями. Наибольшая экономическая выгода ожидается на уровне приложений, когда ИИ трансформирует такие отрасли, как здравоохранение, производство и финансовые услуги, и поменяет характер работы всей экономики, утверждает Хуанг.

По словам Хуанга, венчурные инвестиции отражают то, как быстро ИИ меняет мировую экономику. Минувший год стал одним из крупнейших по объёму венчурного финансирования за всю историю, причем большая часть этого капитала поступила в так называемые «компании, изначально ориентированные на ИИ». Речь идёт о компаниях в здравоохранении, робототехнике, занимающихся производством и финансовыми услугами, то есть там, где, по словам Хуанга, «впервые модели достаточно хороши, чтобы что-то строить на их основе».

Эти инвестиции напрямую обеспечивают создание рабочих мест. Хуанг отметил спрос на сантехников, электриков, строителей, сталелитейщиков, сетевых техников и бригады, ответственные за установку и эксплуатацию современного оборудования. Хуан не считает, что ИИ ведёт к сокращению рабочих мест. Напротив, ИИ-технологии увеличивают спрос в таких областях, как радиология, и помогает справляться с административной работой в областях с нехваткой рабочей силы. Например, в США не хватает примерно 5 млн медсестёр, отчасти потому, что почти половину своего времени они тратят на ведение медицинской документации. Теперь эту обязанность можно возложить на ИИ.

«ИИ — это инфраструктура», — заявил Хуанг, утверждая, что каждая страна должна относиться к ИИ так же, как к электричеству или дорогам. «ИИ должен быть частью вашей инфраструктуры», — отметил он. «Совершенно очевидно, что крайне важно научиться использовать ИИ — направлять его, управлять им, контролировать его работу, оценивать его», — сказал Хуанг, сравнивая эти навыки с лидерством и управлением персоналом. Для развивающихся стран ИИ обеспечит возможность сократить давние технологические пробелы. Что касается стран Европы, он призывал их объединить промышленные возможности с ИИ, чтобы раскрыть потенциал физического ИИ и робототехники.

Участвовавший в дискуссии с Хуангом главный исполнительный директор BlackRock Лоренс Дуглас (Финк Laurence D. Fink) отметил, что исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что мир далёк от «пузыря ИИ». Отвечая на вопрос, достаточно ли инвестиций в ИИ, Хуанг заявил, что необходимы крупные инвестиции, потому что «нужно создать инфраструктуру, необходимую для всех уровней ИИ». Он также отметил, что в 2025 году венчурные инвестиции составили рекордную сумму — более $100 млрд было вложено в ИИ по всему миру, большая часть — в стартапы, занимающиеся разработкой ИИ.

