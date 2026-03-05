GIP и EQT купили за $10,7 млрд крупнейшего в мире корпоративного поставщика чистой энергии AES, чтобы запитать ЦОД

Возглавляемый Global Infrastructure Partners (GIP, принадлежит BlackRock) консорциум договорился о покупке одного из крупнейших в мире производителей возобновляемой энергии — AES. Сделка стоимостью в $10,87 млрд направлена на укрепление позиций AES в качестве крупного поставщика электроэнергии для ЦОД. GIP и EQT заплатят по $15 за акцию.

AES объявила, что покупка позволит ей занять более выгодную позицию для поддержки долговременного роста во всех своих сферах деятельности, в т.ч. в секторах регулируемых сетевых компаний, а также «чистой» энергетики в США. Кроме того, импульс к развитию получат и объекты критической инфраструктуры в Латинской Америке. Компания заявила, что за 45 лет энергоснабжения разных отраслей она сформировала портфолио, отвечающее меняющимся потребностям клиентов и жителей.

Предполагается, что сделка максимизирует ценность компании для существующих акционеров и обеспечит бизнесу долгосрочный успех — исполнение взятых на себя обязательств продолжится. Ожидается, что покупка укрепит позиции AES в качестве крупного поставщика электроэнергии для индустрии ЦОД. Компания уже заключила многочисленные сделки с бизнесами, работающими в индустрии дата-центров.

Недавно она заключила соглашение с Google о поставках энергии для нового ЦОД в округе Уилбаргер (Wilbarger, Техас). Уже подписано соглашение о покупке «чистой» энергии (PPA) с Meta✴ — предусмотрена поставка более 650 МВт в Техасе и Канзасе. Также заключены три соглашения о покупке электричества с Microsoft (в Мичигане, Миссури и Иллинойсе) общей мощностью 475 МВт. Всего AES заключила с IT-корпорациями контракты на поставку 11,8 ГВт энергии. Сейчас портфолио AES составляет 32,1 ГВт мощностей (из них 64 % приходится на зелёную энергитку), ещё 11,9 ГВт строятся.

В портфолио GIP уже имеется несколько сделок на рынке дата-центров. BlackRock прямо или опосредованно участвует во многих сделках. Так, компания участвовала в покупке Aligned Data Centers. Ранее она также инвестировала в занимающуюся системами охлаждения компания Xnrgy, британский строительный бизнес Gravity Edge и разработчика ИИ-чипов Groq, позже купленный NVIDIA за $20 млрд.

