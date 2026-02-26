Дефицитные места в московском ЦОД выставят на биржу

Оператор сети дата-центров 3data намерен заявить о себе на Бирже ЦТС и заняться предоставлением услуг московского ЦОД через биржевую площадку При этом в коммерческих дата-центрах Москвы и Санкт-Петербурга уже давно наблюдается дефицит стойко-мест. Старт торгов запланирован на 5 марта.

Как передаёт IT Channel News, в качестве начального лота будут выставлены услуги 3data по размещению оборудования (сolocation) в московском центре обработки данных «М8», не так давно претерпевшем масштабную техническую модернизацию. По мнению компании, использование биржевого механизма позволит минимизировать риски, связанные с отсутствием прозрачности формирования цен, и предоставит участникам рынка равную возможность приобретения услуг ЦОД на условиях свободной конкуренции.

3data основана в 2013 году и является одним из крупнейших операторов коммерческих дата-центров в России. В отличие от других игроков рынка компания придерживается концепция «ЦОД шаговой доступности», предполагающей размещение вычислительных площадок не в промзонах, а в деловых районах, рядом с офисами клиентов. В настоящий момент 3data располагает 24 собственными дата-центрами, расположенными в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Ставрополе, Новосибирске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

