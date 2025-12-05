Key Point ввела в строй вторую очередь новосибирского ЦОД

В Новосибирске введена вторая очередь дата-центра ГК Key Point — 400 стоек по 7 кВт. Общая проектная мощность дата-центра составляет 11 МВт, объект рассчитан на 880 коммерческих стоек. Сообщается, что дата-центр соответствует всем международным требованиям к обеспечению стабильности работы ключевой IT-инфраструктуры, прошёл двухступенчатую сертификацию Uptime Institute и соответствует уровню надёжности Tier III.

В компании утверждают, что дата-центр является крупнейшим коммерческим объектом такого рода в Сибири. Для постройки использовалась модульная технология с применением собственных префаб-решений. Надёжность работы обеспечена благодаря многоуровневому резервированию инженерной инфраструктуры: для энергоснабжения речь идёт о схеме 4/3N, для систем охлаждения — N+1. Есть возможность размещения стоек мощностью до 20 кВт. На объекте доступны сервисы девяти операторов связи.

Первая очередь крупнейшего в Сибири коммерческого ЦОД была открыта Key Point в апреле 2024 года. В сентябре того же года сообщалось, что SoftLine и Key Point развернут модульные ЦОД в Сибири и на Дальнем Востоке, а ноябре появилась данные, что Key Point запустит дата-центр в Ростовской области в 2026 году.

Наконец, в марте 2025 года появились данные о там, что ВТБ выделит 3,2 млрд руб. на строительство ЦОД в Свердловской области, а в ноябре — о намерении компании построить ЦОД в Санкт-Петербурге и Дагестане. Сегодня дата-центры компании охватывают большинство ключевых регионов России.

