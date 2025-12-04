Nebius готова к трудным временам, рассчитывая на эффективность выбранной модели работы на ИИ-рынке

Поставщик облачных ИИ-решений Nebius Group N.V., успевший за непродолжительное время после выделения из бывшей материнской структуры «Яндекса» Yandex N.V. заключить крупные контракты с Microsoft и Meta✴, планирует использовать полученные средства для развития своего бизнеса в сфере ИИ как с крупными игроками, так и со стартапами, которые со временем могут стать технологическими гигантами, заявил соучредитель Nebius Роман Чернин (Roman Chernin) в интервью агентству Reuters.

Благодаря сделкам с Microsoft и Meta✴ акции Nebius, котирующиеся на Nasdaq, взлетели в этом году на 248 %, что увеличило её рыночную капитализацию до более чем $25 млрд. В настоящее время компания расширяет свою клиентскую базу, особенно учитывая появившиеся опасения, что пузырь ИИ уже набирает обороты, говорит Чернин.

Вместе с тем Nebius настроена оптимистично, утверждает он, отметив, что спады — вполне естественное явление во время технологической революции, но рынок услуг по предоставлению компаниям доступа к ИИ-инфраструктуре может вырасти в десять, а то и в сто раз, поскольку компании находятся в самом начале использования ИИ-моделей, которые тоже стремительно развиваются.

В то же время компания готовится к трудным временам, развивая высокорентабельные услуги и долгосрочные отношения. «Мы должны быть готовы к “зиме”», — заявил Чернин, добавив, что Nebius выступит в качестве консолидатора. Он отметил, что компании только начинают пользоваться сервисам Nebius. Её клиенты представляют такие секторы, как производство, розничная торговля и банковское дело, при этом сотрудничество с фармацевтическими компаниями и финансовыми учреждениями, такими как хедж-фонды, развивается быстрее.

При поддержке NVIDIA, которая является одним из её инвесторов, Nebius предлагает доступ к инфраструктуре на базе её ускорителей, являясь крупнейшим в Европе неооблаком, отметило Reuters. Преимуществом Nebius является то, что вместе с «железом» она предлагает ПО, необходимое для его эффективного использования и запуска специализированных ИИ-приложений, что позволяет ей конкурировать как с традиционными операторами ЦОД, так и с гиперскейлерами.

Хотя основным рынком Nebius по выручке и установленной мощности являются США, у неё также есть ЦОД в Европе, в том числе в Великобритании, Исландии, Финляндии и Франции. К концу 2026 года компания планирует увеличить мощность своих объектов до 2,5 ГВт на фоне высокого спроса на свои услуги. По данным компании CBRE, за девять месяцев 2025 года объём мощностей, проданных европейским неооблакам, вырос год к году на 211 % до 414 МВт.

Чернин подчеркнул, что заключая сделки с гиперскейлерами, Nebius отдавала приоритет рентабельности, а не выручке. После сделки с Microsoft компания привлекла $4,2 млрд в рамках IPO и от продажи конвертируемых облигаций. Поначалу клиентскую базу Nebius составляли компании, работающие в сфере ИИ, такие как французский разработчик ИИ-моделей Mistral, американский поставщик ПО Cursor и немецкая компания Black Forest, специализирующаяся на визуальном ИИ. По словам Чернина, эти компании имеют все возможности для того, чтобы превратиться в крупных игроков.

Он сообщил, что свой рост в 2026 году Nebius планирует обеспечить за счёт существующих цифровых компаний, таких как Shopify, Prosus и ServiceNow, которые всегда полагались на американские облачные сервисы, но видят преимущества в специализированных предложениях Nebius в области ИИ, что подтверждает правильность выбранной компанией модели.

Говоря о более далёкой перспективе, Чернин выразил надежду, что после 2027 года Nebius будет предоставлять услуги крупным компаниям, что принесёт больше пользы европейскому суверенитету, чем привлечение инвестиций в крупные ЦОД со стороны американских компаний. «Куда пойдут Siemens и BMW, когда им потребуется широкомасштабное внедрение ИИ?» — задаётся вопросом Чернин, добавив, что цель Nebius — «быть востребованной на этом рынке».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: