Nebius Аркадия Воложа развернула в Великобритании платформу AI Cloud на базе NVIDIA HGX B300

Компания Nebius (бывшая материнская структура «Яндекса» Yandex N.V.) объявила о своём первом развёртывании ИИ-инфраструктуры в Великобритании. Кластер Nebius AI Cloud расположен в кампусе Longcross Park на площадке Ark Data Centres недалеко от Лондона. Как отмечает основатель и генеральный директор Nebius Аркадий Волож, Великобритания является одним из ведущих ИИ-центров в мире. Поэтому для компании создание кластера на территории этой страны имеет большое значение.

Кластер состоит из 126 стоек с оборудованием, размещённых в трёх машинных залах. В рамках первой фазы проекта установлены 4 тыс. ускорителей NVIDIA HGX B300 (Blackwell Ultra) в составе серверов пятого поколения (Gen5) собственной разработки Nebius. Вторая фаза предполагает монтаж ещё 3 тыс. ускорителей B300. Общая мощность системы — 16 МВт.

По заявлениям Nebius, британский кластер AI Cloud использует передовые энергоэффективные технологии охлаждения, сетевое подключение NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand с низкой задержкой и надёжную локальную систему генерации электроэнергии. Говорится о полной интеграции с программной платформой NVIDIA AI Enterprise, предназначенной для разработки и развёртывания ИИ-приложений.

Объединяя нашу облачную инфраструктуру с новейшими технологиями NVIDIA, мы предоставляем организациям по всей Великобритании возможность обучать, развёртывать и масштабировать модели и приложения ИИ быстрее, безопаснее и эффективнее, чем когда-либо», — говорит Волож.

Британский кластер использует облачную платформу Nebius AI Cloud 3.0 Aether, которая разработана специально для создания и использования ИИ в таких областях, как здравоохранение, финансы, науки о жизни, корпоративный сектор и государственная сфера. Говорится о поддержке сквозного шифрования и о полном соответствии стандартам защиты данных GDPR и CCPA.

Ранее Nebius сообщила о запуске своего первого кластера AI Cloud в Израиле, который расположился на площадке в Модиине (Modiin). У Nebius также имеются дата-центры в Финляндии, Франции и США.

