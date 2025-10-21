Nebius запустила первый в Израиле ИИ ЦОД с NVIDIA HGX B200

Компания Nebius объявила о доступности платформы Nebius AI Cloud в своем новом ЦОД в Израиле, запущенном на площадке в Модиине (Modiin). Сообщается, что это один из крупнейших в стране ИИ-кластеров и первый на архитектуре NVIDIA Blackwell. Кластер включает 4 тыс. ускорителей в составе HGX B200, объединённых интерконнектом NVIDIA Quantum InfiniBand, и предоставляет доступ к стеку NVIDIA AI Enterprise, в том числе к микросервисам NVIDIA NIM и инструментам управления ИИ-агентами NeMo.

Запуск в Израиле последовал за аналогичными развёртываниями Nebius в Европе и США. Новая площадка объединяет передовую аппаратную и программную инфраструктуру, включая усовершенствованные системы охлаждения, системы управления энергопотреблением и механизмы управления данными, разработанные для интенсивных рабочих ИИ-нагрузок.

Nebius — партнёр NVIDIA по облачным технологиям (NCP). «Запуск Nebius крупнейшего в Израиле облака ИИ на базе Blackwell знаменует собой начало развития инфраструктуры ИИ в стране», — сообщил директор представительства NVIDIA в Израиле, отметив, что благодаря суверенному доступу к передовым вычислительным, сетевым технологиям и ПО, израильские компании и разработчики смогут внедрять инновации, развёртывать и масштабировать следующее поколение агентного и физического ИИ.

Nebius входит в число первых партнёров NCP, получивших сертификат Exemplar Cloud для учебных рабочих нагрузок на базе NVIDIA H100, продемонстрировав производительность в пределах 95 % от референсной архитектуры NVIDIA. Платформа Nebius AI Cloud получила сертификацию SOC2 Type II, включая HIPAA, и обеспечивает сквозное шифрование, а также полное соответствие стандартам защиты данных GDPR и CCPA.

