Nebius привлекла $3,75 млрд после заключения контракта с Microsoft

Поставщик облачных решений для ИИ Nebius (бывшая материнская структура «Яндекса» Yandex N.V.) привлёк $3,75 млрд благодаря размещению конвертируемых облигаций и продаже акций. Ранее сообщалось, что компания намерена увеличить капитальные затраты в 2025 году.

В ходе размещения компания увеличила предложение конвертируемых ценных бумаг с первоначально объявленной суммы $2,0 млрд до $2,75 млрд, распределив её поровну между двумя траншами по $1,375 млрд в рамках закрытого предложения квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.

Первый транш со ставкой купона 1,0 % должен быть погашен в 2030 году, второй со ставкой купона 2,75 % подлежит погашению в 2032 году. Цена конвертации облигаций составляет $138,75 за единицу, что соответствует 50-% премии к цене их размещения. Также было продано акций класса А по цене $92,5 за единицу на сумму $1,0 млрд.

Согласно пресс-релизу Nebius, привлечённые средства будут использованы «для финансирования дальнейшего роста бизнеса, включая приобретение дополнительных вычислительных мощностей и оборудования, приобретение стратегически важных высококачественных и удобно расположенных земельных участков у надежных поставщиков, расширение сети своих центров обработки данных, а также для общих корпоративных целей».

Привлечение средств Nebius последовало после заключения крупного контракта с Microsoft на предоставление технологическому гиганту в течение пяти лет доступа к выделенной ИИ-инфраструктуре в новом ЦОД в Винеленде (Vineland) в Нью-Джерси (на изображении выше). Стоимость контракта составляет $17,4 млрд с возможностью увеличения суммы сделки до $19,4 млрд за счёт увеличения предоставляемых мощностей и услуг.

О планах Nebius по созданию ЦОД в Нью-Джерси, который теперь будет по крайней мере частично сдан в аренду Microsoft, стало известно в марте. Первоначальная мощность ЦОД составляет 300 МВт с возможностью расширения ещё на 400 МВт. Также у компании есть площадки в Финляндии, где она в прошлом году пообещала увеличить мощность до 75 МВт, и во Франции. Как сообщает Datacenter Dynamics, компания также развёртывает кластеры в ЦОД Patmos в Канзас-Сити (штат Миссури), в ЦОД Verne Global в Исландии, в ЦОД Ark в Великобритании и на новом объекте в Израиле.

